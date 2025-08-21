El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro, y el presidente de Argentina, Javier Milei. AFP

Bolsonaro planeó pedir asilo político a Milei: «Soy víctima de una persecución»

La Policía brasileña ha encontrado en el teléfono del expresidente brasileño un documento de 33 páginas dirigido al líder argentino que no llegó a enviar

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:11

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que se encuentra en arresto domiciliario por el intento de golpe de Estado de 2023 y obstaculizar la investigación judicial, ... barajó pedir asilo político en Argentina a su aliado ultraderechista Javier Milei. Así lo atestigua el borrador de una carta de 33 páginas que los agentes hallaron en su teléfono y en el que denunciaba ser víctima de una «persecución por motivos políticos y por delitos esencialmente políticos». Asimismo, aseguraba ser objetivo de medidas cautelares con el fin de «restringir» su libertad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»
  2. 2

    «Hay viviendas sociales vacías o cerradas y nos van a dejar en la calle con un bebé»
  3. 3 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  4. 4 Lo que más irrita a los turistas en la Senda del Oso
  5. 5 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  6. 6

    Las excavadoras inician la transformación de Naval Gijón en una zona de paseo junto al mar
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  9. 9

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  10. 10 Los bomberos urgen incorporar los 40 efectivos pendientes y denuncian su falta de estabilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Bolsonaro planeó pedir asilo político a Milei: «Soy víctima de una persecución»

Bolsonaro planeó pedir asilo político a Milei: «Soy víctima de una persecución»