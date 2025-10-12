El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un hombre esgrime un retrato de Maduro durante un ejercicio militar para responder a un ataque externo. EFE

Venezuela teme un ataque militar de Trump

El cese por parte de EE UU de los esfuerzos por alcanzar un acuerdo con Maduro siembra el miedo a una intervención armada en el país caribeño

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:24

Comenta

La decisión del presidente Trump de suspender los esfuerzos para llegar a un acuerdo diplomático con Venezuela ha generado preocupación en el país caribeño por ... el temor a que el gobierno de EE UU pueda estar urdiendo una escalada militar contra el presidente Nicolás Maduro, al que considera un narcotraficante. En una carta al Congreso la semana pasada, la administración Trump dijo estar involucrada en un «conflicto armado» formal con los cárteles de la droga, a quienes considera «organizaciones terroristas» cuyos miembros tacha de «combatientes ilícitos».

