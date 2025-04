China afirma que el pico de la epidemia ya ha pasado

Zigor Aldama Shanghái Jueves, 12 de marzo 2020, 10:24 | Actualizado 18:01h. Comenta Compartir

El presidente de China, Xi Jinping, anunció el martes que la victoria en la guerra contra el coronavirus estaba cerca y, este jueves, el portavoz de la Comisión Nacional de Sanidad, Mi Feng, confirmó que lo peor de la epidemia en el gigante asiático ya ha pasado. Justificó esa afirmación con los datos de la última semana: no se ha registrado ninguna nueva infección en la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, con la excepción de su capital, Wuhan. E incluso allí, las nuevas infecciones diarias han caído por debajo de la decena: ayer fueron ocho.

Eso ha llevado a las autoridades de diferentes condados de Hubei a comenzar a relajar las restricciones impuestas a la población, que puede volver a salir de casa por primera vez desde hace siete semanas. Así lo confirmó Javier Telletxea, el 'youtuber' navarro confinado en la localidad de Dangyang. «Es un momento muy importante para nosotros», afirmó en el vídeo que publicó para celebrar el fin de la cuarentena. No obstante, añadió que «se rumorea que podría haber dos contagios nuevos», razón por la que las autoridades podrían revertir en cualquier momento su decisión. No quieren correr ningún riesgo y temen una segunda ola de contagios cuando se reincorporen a sus puestos todos los trabajadores que no lo han podido hacer aún.

En el resto del país, este jueves se identificaron siete nuevos contagios, pero seis fueron importados de otros países -dos de España-. Por eso, Mi reconoció que la preocupación se centra ahora fuera de sus fronteras. «China está prestando mucha atención a la rápida propagación actual de la pandemia, y empatiza con otros países en lo referente a la presión que provocan las medidas de prevención y de control», afirmó. En total, el Covid-19, o SARS-CoV-2, ha dejado en China casi 81.000 infectados y más de 3.100 muertos, pero, desde el pasado 26 de febrero se registran más casos fuera del gigante asiático.

Éxito chino

A nivel global, ya se han infectado más de 118.000 personas en 114 países y regiones, subrayó la agencia oficial Xinhua, que ahora busca aprovechar el éxito de China para cimentar la imagen del presidente, Xi Jinping, al que dedicó gran parte de su cobertura e incluso una aplicación móvil para descubrir sus opiniones sobre el coronavirus. Ahora, recalcó Xinhua, la experiencia del país asiático debería servir de ejemplo para el mundo. Y muestra de cómo ha cambiado la situación es el ofrecimiento de ayuda que Pekín le ha hecho a Roma.

Desde China han salido hacia Italia dos millones de mascarillas, 20.000 trajes de protección biológica y 10.000 ventiladores pulmonares que servirán para aliviar la escasez de material, así como un grupo de nueve expertos que asistirán a las autoridades transalpinas en el desarrollo de medidas para contener la propagación del coronavirus. China está enfatizando la necesidad de mejorar la cooperación internacional para combatir la pandemia. No obstante, el epidemiólogo que ha liderado los esfuerzos del gigante asiático, Zhong Nanshan, vaticinó que, a nivel global, no se podrá cantar victoria hasta junio.

Hasta entonces, la prioridad será mitigar las consecuencias económicas, potencialmente devastadoras, que va a tener la pandemia. Además de poner en marcha una batería de medidas para ayudar a las empresas que se han visto afectadas por el desplome del consumo y el parón fabril, el Partido Comunista también ha anunciado que facilitará la inversión extranjera y el acceso a la financiación, dos de los puntos negros de la apertura del país al mundo.