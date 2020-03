Directo | «Pasamos de un escenario de contención a uno de contención reforzada»

Javier Varela

La Comunidad de Madrid ha aprobado las siguientes medidas extraordinarias por el coronavirus

. Se suspende la actividad docente presencial en todos los niveles educativos: desde Educación Infantil hasta universidades

. Los colegios madrileños permanecerán abiertos, pero no habrá actividad lectiva desde su entrada en vigor

. Se aconseja a las empresas que se realice teletrabajo y facilitar flexibilidad horaria para la conciliación familiar.

. Las actividades quirúrgicas programadas o las pruebas diagnósticas no preferentes podrán ser suspendidas o retrasadas

. Los hospitales habilitarán las camas de reserva y se instalarán otras nuevas para asegurar una atención adecuada

. El Gobierno regional establecerá un plan específico de Urgencias y Unidades de Cuidados Intensivos

. En Atención Primaria se atenderá prioritariamente a los pacientes en sus domicilios

. Es conveniente evitar todos los viajes que no se consideren estrictamente imprescindibles

. El Ejecutivo regional hace una especial recomendación a los mayores o con enfermedades crónicas para que eviten abandonar su hogar o residencia