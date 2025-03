El coronavirus arrebata a Japón el 3,4% de su PIB en el primer trimestre

Zigor Aldama Sanghái Lunes, 18 de mayo 2020, 17:50 Comenta Compartir

A pesar de que su gobierno actuó tarde y no tiene poder para exigir que la población permanezca confinada en sus casas, Japón está enfrentando relativamente bien la crisis sanitaria del coronavirus: ha registrado menos de 17.000 contagios y solo 744 fallecimientos. No obstante, su economía está sufriendo bastante más: en el primer trimestre de este año, cuando el país no había decretado aún el Estado de Emergencia actual, el PIB se contrajo un 3,4%. Este mal dato se suma al del último trimestre de 2019 -cuando se materializó la segunda subida del IVA y se registró una caída todavía mayor, del 6,4%- y lleva al país a la primera recesión técnica desde 2015.

Desafortunadamente, lo peor está todavía por llegar. Los analistas coinciden en señalar que el confinamiento de gran parte del mundo desarrollado y la disrupción en el sector logístico tendrán consecuencias mucho peores en el segundo trimestre. Es más, los expertos consultados por Reuters prevén una caída del PIB del 22% entre abril y junio, y el vaticinio de Bloomberg es solo medio punto más optimista. Si se materializan estas predicciones, sería el peor dato de la tercera economía mundial desde que comenzó a proporcionar estadísticas, en 1955. «Es casi seguro que el declive en este trimestre será mucho más pronunciado. Estamos en una gran recesión», apunta Yuichi Kodama, economista jefe del Instituto Meiji Yasuda.

Pero el Ejecutivo del primer ministro Shinzo Abe se niega a aceptar estos pronósticos tan negros y ya ha anunciado que plantará batalla: primero, con un plan de estímulo económico de un billón de dólares; y, en segundo lugar, con políticas fiscales y monetarias destinadas a incentivar el consumo. El ministro de Economía, Yasutoshi Nishimura, anunció ayer que el Gobierno está dando ya los últimos retoques a un nuevo presupuesto extra para hacer frente a la crisis económica. Según el diario Japan Times, se aprobarán ayudas a la pyme y subsidios para las grandes empresas que no despidan a sus empleados. No obstante, las grandes firmas japonesas dependen en gran medida de las exportaciones y advierten de que el horizonte se presenta oscuro.

En Tailandia, las noticias son de índole similar. Aunque el reino asiático ha registrado pocos contagios por el SARS-CoV-2, la economía se contrajo a la mayor velocidad de los últimos ocho años: un 1,8%. Y, como sucede con Japón, los analistas están convencidos de que este dato es solo un aperitivo del plato fuerte. No en vano, las previsiones oficiales apuntan ahora a una caída del PIB de entre el 5% y el 6% para el conjunto del año. Y eso siempre que el turismo se reactive en la segunda mitad. En cualquier caso, todo apunta a que Asia saldrá mejor parada que Occidente en la crisis económica que provocará la pandemia.