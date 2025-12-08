El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carteles electorales en el distrito hongkonés de Tai Po. AFP

Los hongkoneses ignoran las elecciones «solo para patriotas»

La cita, marcada por el luto por el incendio de Wang Fuk y el control del autoritarismo chino, mantiene la participación en cotas mínimas históricas

Jaime Santirso

Jaime Santirso

Pekín

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:18

Comenta

Bajo el luto por el incendio en un complejo residencial que la semana previa acabó con la vida de al menos 159 personas y ... el férreo control del autoritarismo chino, los hongkoneses acudían este domingo a las urnas con motivo de las elecciones al Consejo Legislativo, el órgano parlamentario del territorio. Una vez más, estos se han expresado con la única forma de protesta tolerada: el silencio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  2. 2 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  3. 3

    Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»
  4. 4 Entre zarzas, murciélagos y sin luz ni agua: el reto de una joven pareja para reformar una casa que llevaba 40 años abandonada en Asturias
  5. 5 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  6. 6 ¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes
  7. 7

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  8. 8 Muere Inés Illán, la profesora de Latín que hizo de la palabra su refugio y su trinchera
  9. 9

    Sánchez destituye al número dos de Salazar en Moncloa, señalado por encubrir el acoso sexual
  10. 10

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los hongkoneses ignoran las elecciones «solo para patriotas»

Los hongkoneses ignoran las elecciones «solo para patriotas»