El interminable milagro chino

Contradicciones de un sistema único en el mundo

Capitalismo económico y, a la vez, comunismo político. A grandes rasgos, así se puede resumir el peculiar sistema que el gobierno chino ha bautizado como 'socialismo con características chinas'. Porque, si bien el país avanza de forma inexorable hacia el libre mercado -aunque la existencia de gigantescas empresas públicas todavía lo alejan de él-, las reformas políticas que muchos consideraban inevitables ante la apertura económica no se materializan por ningún lado. Al contrario, con la llegada al poder de Xi Jinping en 2012, el país ha protagonizado una preocupante regresión en ese terreno. Y no hay visos de que cambie.

El Gobierno ha endurecido la censura en todos los ámbitos, desde las redes sociales que habían proporcionado un espejismo de libertad hasta todo tipo de expresiones artísticas. También ha puesto en marcha una severa campaña de represión legal contra activistas de todo signo -incluso los que no tienen ambiciones políticas-, y ha modificado su Constitución para eliminar los límites que se habían diseñado, precisamente, para evitar que un solo hombre pueda acumular un poder excesivo. Fue lo que sucedió con Mao Zedong y puede ocurrir ahora con Xi, que tiene vía libre para gobernar de por vida. Aunque es difícil sondear la opinión pública, dado que no existen encuestas sociales que hagan una radiografía de la población, no parece que esta falta de libertades individuales preocupe en exceso entre la población.

Tampoco los nuevos sistemas de vigilancia que se están adoptando con el desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología de reconocimiento facial. Poco a poco, con la ayuda de cientos de millones de cámaras, China está creando el estado policial perfecto, opuesto a la apertura que tantos vaticinaron insistentemente.