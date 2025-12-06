El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Más de 2.800 estrellas, 51 árboles, 200 metros de guirnaldas, 75 coronas... Ya es Navidad en la Casa Blanca

Melania Trump presenta la decoración de la residencia presidencial que, bajo el lema 'El hogar es donde está el corazón', incluye los retratos de George Washington y Donald Trump elaborados con miles de piezas de Lego

María Rego

María Rego

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:22

Melania Trump es una primera dama atípica. Ya en el primer mandato de su marido (2017-2021) demostró que no le interesaban las tareas tradicionalmente ... asignadas a la esposa del presidente de Estados Unidos, entre ellas la decoración de la Casa Blanca por Navidad. Así se lo contó a su entonces amiga y asesora principal, Stephanie Winston Wolkoff, quien en 2018 grabó en secreto a la exmodelo, compartió los audios con la cadena CNN y pasó de inmediato a su lista de enemigas. Aquel episodio no hizo, sin embargo, que la eslovena cambiara de opinión sobre la preparación de la residencia presidencial para las fiestas navideñas y este año, con el líder republicano de regreso al poder, ni siquiera lo ha disimulado. La vivienda, que se encuentra en obras, fue adornada mientras los Trump celebraban Acción de Gracias en su casa de Palm Beach (Florida) a finales de noviembre.

