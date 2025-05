Joe Biden en su primera entrevista fuera de la Casa Blanca: «Sin la OTAN, Putin no se detendría en Ucrania» El expresidente estadounidense advierte que «el peligro para la democracia ahora es el mayor desde la Segunda Guerra Mundial»

T. Nieva Jueves, 8 de mayo 2025, 22:00

«Estados Unidos no ha sido capaz nunca de evitar una guerra en Europa. Por eso, lo más inteligente que hicimos fue crear la OTAN. ... Porque las alianzas proporcionan seguridad». En la primera entrevista tras su marcha de la Casa Blanca, concedida a la cadena británica BBC coincidiendo con el Día de la Victoria, el expresidente Joe Biden hizo una firme defensa del orden global que su sucesor, Donald Trump, quiere destruir. «Somos la única nación capaz de liderar el mundo. Si no lo hacemos, China y Rusia darán un paso al frente», advirtió, añadiendo que «el peligro para la democracia ahora es el mayor desde la Segunda Guerra Mundial» y que gracias a la OTAN Vladímir Putin no ha avanzado más allá de Ucrania.

Noticia relacionada Putin y Xi se unen ante el «acoso hegemónico» de Occidente Biden se mostró horrorizado con las amenazas de Trump de anexionar Canadá o Groenlandia. «¿Qué presidente habla así? No somos así. Estados Unidos es libertad, democracia, oportunidades, no confiscación», criticó. También se miró en el espejo: «Fue una decisión difícil abandonar mi candidatura, pero fue la decisión correcta».

