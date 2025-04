Nueva York investiga el ataque de judíos contra dos mujeres

La policía de Nueva York anunció este miércoles que investiga los ataques de grupos pro-Israel contra los manifestantes que se oponían a la visita ... del ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir. Se trata de una figura tan polémica que incluso las dos sinagogas más prominentes de Nueva York se negaron a recibirle, a pesar de su abierto posicionamiento pro-Israel.

La investigación policial se centra, concretamente, en el caso de dos mujeres que fueron atacadas y hostigadas durante una manifestación contra el ministro israelí en el barrio de Brooklyn. El asalto tuvo lugar el jueves pasado cerca de la sede mundial del movimiento Chabad-Lubavitch de Crown Heights, donde un acto que contaba con la presencia de Ben-Gvir desencadenó enfrentamientos entre activistas pro-palestinos y miembros de la gran comunidad judía ortodoxa del vecindario.

El propio alcalde Eric Adams instó a las dos mujeres a salir a la luz y presentar quejas policiales contra los agresores, después de que un escalofriante video grabado por un testigo mostrara a una de las mujeres siendo protegida por un agente de policía mientras una manada enfervorecida de hombres judíos ortodoxos la perseguía, pateaba, escupía y arrojaba objetos al grito de «muerte a los árabes».

La mujer, de unos 30 años, declaró haber temido por su vida. Tras escuchar el bullicio en la calle y el vuelo de helicópteros policiales sobre su apartamento, la mujer salió «para ver lo que estaba pasando», alrededor de las 22:30 horas, cuando ya la protesta se había dispersado en gran parte. «Estábamos varios vecinos parados en la acera, simplemente mirando, cuando la gente comenzó a grabarnos», recordó. Para no ser grabada, se cubrió la cara con un pañuelo.

Agresión Los ultraortodoxos las patearon y escupieron mientras les arrojaban objetos

Críticas «Pensé que la policía me protegería de la manada, pero no hizo nada para intervenir»

«En cuanto me puse el pañuelo, una mujer judía comenzó a gritarme», añadió. Aparantemente, la había confundido con una manifestante de la protesta. «Un grupo de unos cien hombres se acercó y me rodeó», afirma la víctima, que mantiene el anonimato por seguridad. «Me gritaban, amenazando con violarme. Pensé que la policía me protegería de la manada, pero no hizo nada para intervenir». No en vano, el video muestra a la policía acompañando a la mujer a un vehículo policial sin actuar para frenar o detener a los atacantes.

«Esto es detestable»

En otro incidente, los contra-manifestantes pro-Israel acosaron a otra mujer, que fue separada de los manifestantes pro-palestinos y golpeada, señaló el alcalde Adams. En total, seis personas fueron detenidas en las protestas del jueves de la semana pasada, aunque no está claro en qué lado de las manifestaciones se encontraban.

«Nada de esto es aceptable, de hecho, es detestable», dijo el alcalde Adams en un comunicado publicado en X el domingo, apenas unas horas después de que se produjeran más incidentes en otra protesta cerca de una sinagoga de Brooklyn, donde se esperaba que hablara Ben-Gvir. «La ciudad de Nueva York será siempre un lugar donde se puede protestar pacíficamente», afirmó Adams. «No vamos a tolerar la violencia, la intimidación, la amenaza ni la agresión», sentenció.