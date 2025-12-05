El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Friedrich Merz, canciller alemán, con Donald Trump. Afp

Trump advierte a Europa de que su civilización está en riesgo de «desaparecer»

Un informe de EE UU sobre política exterior apunta como causas a la inmigración y la censura a formaciones políticas ultraconservadoras

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:48

Comenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte a Europa de que se enfrenta a la «desaparición de su civilización» debido, especialmente, al aumento de ... la inmigración masiva y a las amenazas a la libertad de expresión, en clara referencia a la censura sobre partidos de ultraderecha. Este aviso sobre el futuro está incluido en un informe estratégico sobre política exterior del Gobierno norteamericano. El documento, de 33 páginas, establece las prioridades de la nueva Administración y analiza los intereses de Estados Unidos en el mundo.

