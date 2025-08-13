El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una marcha a favor de la legalización de la marihuana. EFE

Trump agita a la derecha al plantear la reclasificación de la marihuana

La decisión facilitaría el mercado y rebajaría las penas federales de una sustancia históricamente demonizada por los conservadores

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:00

La marihuana es el elemento recreativo de la izquierda, opina el comentarista político Michael Knowles. «Los conservadores estamos más cómodos con los placeres tradicionales, como ... el tabaco y el alcohol». Con esa premisa, la posibilidad de que Donald Trump reclasifique la marihuana para sacarla de la lista de las peores drogas -en las que a nivel federal acompaña a la heroína, el LSD y el éxtasis- ha escandalizado a la derecha, que no cree que «un país de porretas haya logrado nunca nada», tuiteó Matt Walsh, comentarista de 'The Daily Wire'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bonnie Tyler conquista Poniente
  2. 2 Asturias vigila los incendios de León tras estabilizar el de Cangas del Narcea: «Estamos en niveles máximos de riesgo»
  3. 3

    Más de 700 firmas recogidas contra la pitufa de Pola de Siero en sólo dos días
  4. 4

    El Gobierno llama a proteger a los diez menores acogidos en Gijón como «refugiados y vulnerables»
  5. 5 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  6. 6

    El exalcalde de Llanera se enzarza con Barbón: «Hay que escuchar al ganadero»
  7. 7

    El Grupo Covadonga lanza su mayor oferta con más de 25.000 plazas para 2025-2026
  8. 8 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  9. 9 Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros
  10. 10 Adiós a Enrique Roces: «Mi padre fue un hombre afable con un don de gentes brutal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump agita a la derecha al plantear la reclasificación de la marihuana

Trump agita a la derecha al plantear la reclasificación de la marihuana