Trump amenaza con sacar a Estados Unidos de la OMS

El presidente de EE UU, Donald Trump, y el secretario general de la ONU, António Guterres, hablan idiomas diferentes. El primero cree que el coronavirus requiere amenazas y ultimátums para desviar la culpa; el segundo piensa que hace falta «unidad y solidaridad» para enfrentar esta nueva amenaza. Con intereses contrapuestos y la imposibilidad de diálogo, la ONU ha optado por callar.

No hubo respuesta este martes a la carta que tuiteó el mandatario estadounidense antes de acostarse, en la que daba a la Organización Mundial de la Salud 30 días para «comprometerse a grandes mejoras sustanciales», bajo amenaza de hacer permanente la congelación de fondos a la organización o incluso retirarse de la misma. Era el párrafo final de una carta de tres páginas plagada de acusaciones contra la OMS, que empezaron a caerse por sí solas ayer mismo.

Uno de los desmentidos más devastadores llegó de la prestigiosa publicación médica 'The Lancet', que en un comunicado negó que la OMS «hubiera fallado en investigar de forma independiente los informes creíbles de que el virus se propagaba en Wuhan en diciembre de 2019 o antes». La revista médica emitió este martes un comunicado para dejar claro que no publicó ningún informe en diciembre de 2019 sobre la propagación del coronavirus «ni en Wuhan ni en ninguna parte de China». De hecho, su primer informe sobre este virus no llegó hasta el 24 de enero, en el que describía los síntomas de 41 pacientes. «La declaración (del presidente Trump) es objetivamente incorrecta», aseveró.

Sus directivos creen que las acusaciones de Trump contra la OMS son «un serio y perjudicial esfuerzo para dañar la fortaleza de la cooperación internacional para controlar esta pandemia», precisamente cuando más se necesita, por lo que apoya una investigación independiente. China se ha sumado también a la petición.

La semana pasada, en un movimiento inusual para una publicación científica, la revista acusó al Gobierno de Trump en su editorial de ser «incoherente e inconsistente» en su respuesta contra el coronavirus así como de «socavar y minimizar» al centro de Control de Enfermedades (CDC), por lo que ha decidido hacer campaña en contra de la reelección de Trump. «En enero de 2021, EE UU tiene que poner en la Casa Blanca a un nuevo presidente que entienda la salud pública y no esté guiado por políticas partidistas», pidió.

La reelección de Trump en noviembre está en el centro de su respuesta a la pandemia. El mandatario está convencido de que necesita acabar con el «enemigo invisible» que la pone en peligro reabriendo la economía y desviando la culpa de los cerca de cien mil muertos hacia China, la OMS y el CDC.

Viajeros europeos

En su carta acusa a la organización de la ONU de haber causado esas muertes al posponer las restricciones de viaje a China y criticar las que él mismo impuso. Sin embargo, para cuando Trump vetó los vuelos procedentes de China el virus ya estaba en EE UU. Había llegado a través de los viajeros europeos, según demuestra la cepa del contagio. Tres millones siguieron pasando por Nueva York antes de que se cancelaran esos vuelos.