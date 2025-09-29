El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Donald Trump y Benjamín Netanyahu a su llegada a la Casa Blanca. Youtube

Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca: «Tengo mucha confianza» en un pacto para Gaza

La portavoz estadounidense considera decisiva la reunión entre los dos mandatarios, pero advierte que tanto el primer ministro israelí como Hamás «saldrán algo descontentos» de la propuesta de Washington

Miguel Pérez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:42

Nadie quedará este lunes satisfecho con la reunión entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, pero la Casa Blanca entiende que su plan de 21 apartados ... es el mejor que Israel y Hamás podrán tener para la paz en Gaza. Las dos partes en guerra «saldrán algo descontentas», ha señalado la portavoz del Ejecutivo, Karoline Leavitt, a los periodistas que aguardan ante la residencia presidencial.Pese a que en un primer avance, la reunión entre el presidente de EE UU y el primer ministro hebreo se anunció en abierto, con algunos medios asistiendo a los primeros minutos de la conversación, como cuando el líder ucraniano Volodímir Zelenski, salió escaldado del Despacho Oval, al final el encuentro será íntegro a puerta cerrada.

