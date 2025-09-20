El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pete Hegseth, responsable político del Pentágono. AFP

Trump recupera la figura del censor previo

El Pentágono retirará las credenciales a los periodistas que recopilen o publiquen informaciones sin que antes las haya revisado y autorizado el Departamento de Defensa

Miguel Pérez

Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:01

La cancelación del programa de Jimmy Kimmel fue el primer paso. Ahora es el Departamento de Defensa –o de Guerra, como lo ha rebautizado la ... Casa Blanca– el que ha advertido a los medios de comunicación que no deben recopilar ni divulgar información sobre esta materia si antes no ha sido revisada y autorizada por el Pentágono. En caso contrario, retirará a los periodistas las credenciales para cubrir la actualidad militar o entrar siquiera en su sala de prensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  2. 2 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  3. 3

    Salud prepara un gran cambio en su estructura directiva ante la fusión de áreas sanitarias
  4. 4 Le sacan un cangrejo del oído después de un día de playa
  5. 5 Apedrean un autobús de TUA y le rompen una luna en el barrio de Buenavista
  6. 6 Juicio en Oviedo: «El perro llegó con heridas por todo el cuerpo y las orejas ensangrentadas», declara el veterinario
  7. 7 Los pueblos de América iluminan el desfile de las carrozas de San Mateo
  8. 8 Retenciones en la A-66 en Mieres por un choque entre dos vehículos
  9. 9 El otoño se adelanta y desploma las temperaturas del fin de semana en Asturias
  10. 10 El Real Oviedo supera los 45 millones de límite salarial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump recupera la figura del censor previo

Trump recupera la figura del censor previo