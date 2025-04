Trump suaviza los aranceles a la automoción ante la presión del sector

Donald Trump da otra marcha atrás en su guerra comercial. El presidente de los Estados Unidos firmará en las próximas horas una orden ejecutiva (un ... decreto) para suavizar los aranceles al sector de la automoción. Según ha adelantado 'The Wall Street Journal', el republicano va a mantener los gravámenes del 25% que desde el 3 de abril cargan la importación de vehículos extranjeros, pero va a relajar los que tasan a partes, que entran en vigor el próximo 3 de mayo, y evitará también que se acumulen varios de forma simultánea.

Los impuestos sobre piezas de ensamblaje nacional se limitarán al 3,75% del valor del vehículo durante el primer año, bajarán al 2,5% en el segundo y luego desaparecerán. La orden que firmará Trump también va a liberar a la industria del automóvil de otros aranceles como, por ejemplo, los que gravan al 25% la importación de acero y aluminio, para que así no se acumulen y penalicen más al sector. Las medidas tendrán carácter retroactivo, por lo que las empresas podrán solicitar los reembolsos de importes ya pagados, y pretenden que las firmas no paguen aranceles dobles. Si un coche ya paga la tasa automotriz, no sufrirá impuestos adicionales por los materiales básicos.

La decisión responde a las advertencias del sector ante el miedo al efecto negativo de estas tasas sobre la producción en las fábricas estadounidenses. Otro paso atrás que ablanda de nuevo la dura política arancelaria impuesta por el magnate republicano y que coincide con el día en que se cumplen 100 días de su regreso a la Casa Blanca. La noticia se ha filtrado horas antes de un gran mitin en Detroit, ciudad cuya industria tiene como eje el sector de la automoción.

Presión del sector

Las piezas destinadas a producción nacional quedarán sujetas a gravámenes más bajos de forma temporal. Es una medida que pretende dar tiempo a las empresas para que reorganicen sus cadenas de suministro. «Dos años son más que suficiente. La idea es mover las cadenas de suministro de piezas a Estados Unidos, construirlas en América, crear empleos en América», deslizaba un alto funcionario del Gobierno americano.

Fue en marzo cuando Trump arrancó con su guerra arancelaria. Entre las tasas, impuso un arancel general del 25% a todos los coches y piezas importadas, incluidos vehículos de marcas estadounidenses ensamblados en el extranjero. Un desembolso para las empresas que se sumaba a las tarifas anteriores sobre el acero y el aluminio. El sector estimaba que la decisión repercutiría en los precios para el consumidor con subidas de hasta el 12%, unos 6.000 euros más por vehículo, según Morgan Stanley. La presión de General Motors, uno de los gigantes del sector que se vio obligado a suspender la conferencia de resultados del primer trimestre, ha sido clave para que este nuevo paso atrás de Trump.