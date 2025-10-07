El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Bomberos y rescatistas transportan en camilla a Iris Stalzer tras ser atacada brutalmente en la localidad de Herdecke. AFP

Una alcaldesa alemana, en estado crítico tras recibir varias puñaladas

Iris Stalzer, del partido socialdemócrata, fue atacada cerca de su domicilio por causas que están siendo investigadas

T. Nieva

Martes, 7 de octubre 2025, 15:48

La alcaldesa de la localidad alemana de Herdecke, Iris Stalzer, se encuentra en estado crítico tras ser hallada este martes en su vivienda con varias ... heridas de arma blanca, por lo que ha tenido que ser trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad, situada en el oeste del país. Stalzer, una abogada de 57 años que milita en las filas del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), presenta graves lesiones que «ponen su vida en peligro», según han explicado las fuerzas de seguridad, que se encuentran recabando pruebas en el domicilio.

