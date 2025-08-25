El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
François Bayrou anuncia la moción de confianza. EFE

Bayrou se someterá a una moción de confianza para afianzar sus impopulares medidas contra la deuda

La votación se celebrará el próximo día 8 y será la novena reválida a la que se enfrenta el primer ministro francés. De momento, todo está en su contra

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:36

Por si François Bayrou no hubiese tenido suficiente con las ocho mociones de censura a las que se ha enfrentado desde que en diciembre del ... año pasado fue nombrado primer ministro de Francia, este lunes ha anunciado que se someterá a una moción de confianza el próximo 8 de septiembre. Será la novena reválida que vota el parlamento galo, y lo hará en un clima más que caldeado: Bayrou ha planteado un recorte de 44.000 millones de euros del gasto público -dando también un tijeretazo de 3.000 empleos a la plantilla de los funcionarios- para reducir el déficit presupuestario del país, que se ha disparado hasta el 5,8%, casi el doble del 3% que la Unión Europea establece como límite. Además, ha propuesto incluso eliminar dos días festivos, una guinda que ha provocado el anuncio de un estallido en las calles, con el llamamiento a un parón nacional para el día 10.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  4. 4 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  5. 5 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  6. 6 Daniel Luna no jugará en el Sporting
  7. 7 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  8. 8

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  9. 9

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  10. 10 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Bayrou se someterá a una moción de confianza para afianzar sus impopulares medidas contra la deuda

Bayrou se someterá a una moción de confianza para afianzar sus impopulares medidas contra la deuda