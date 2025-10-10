El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
La líder opositora venezolana María Corina Machado. AFP

El galardón a Machado divide a la comunidad mundial

Las felicitaciones de organismos como la UE y la ONU y de la derecha española a la líder opositora venezolana contrastan con las duras críticas de formaciones como Podemos y la falta de una valoración concreta de la Moncloa

T. Díaz

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:20

Comenta

La concesión del premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado ha desatado este viernes reacciones internacionales enfrentadas. La alegría y ... las felicitaciones expresadas desde el primer momento por partidos como el PP o Vox y organismos internacionales como la UE y la ONU han contrastado con las duras críticas de formaciones como Podemos, la falta de una valoración concreta por parte del Gobierno español o el silencio inicial de varios Gobiernos de la UE, así como de la Administración estadounidense, cuyo presidente Donald Trump aspiraba a ser galardonado al considerar que «nadie en la historia haya resuelto tantas guerras» como él.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  4. 4

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  5. 5 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  6. 6

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  7. 7 Luis Carrión ya está en Asturias para tomar las riendas del Real Oviedo
  8. 8 Continúa la búsqueda en el Cabo Peñas, por tierra, mar y aire, de la mujer de 33 años desaparecida
  9. 9 Las primeras decisiones de Borja Jiménez: Mbemba y Enol Prendes regresan al Sporting Atlético
  10. 10 El Boombastic se celebrará del 16 al 18 de julio en Llanera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El galardón a Machado divide a la comunidad mundial

El galardón a Machado divide a la comunidad mundial