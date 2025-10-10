El galardón a Machado divide a la comunidad mundial

La concesión del premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado ha desatado este viernes reacciones internacionales enfrentadas. La alegría y ... las felicitaciones expresadas desde el primer momento por partidos como el PP o Vox y organismos internacionales como la UE y la ONU han contrastado con las duras críticas de formaciones como Podemos, la falta de una valoración concreta por parte del Gobierno español o el silencio inicial de varios Gobiernos de la UE, así como de la Administración estadounidense, cuyo presidente Donald Trump aspiraba a ser galardonado al considerar que «nadie en la historia haya resuelto tantas guerras» como él.

Mientras el chavismo ignoraba el reconocimiento a la principal rival de Nicolás Maduro, una de las muestras más efusivas la recibió Machado de su compañero de filas y excandidato presidencial Edmundo González, a quien la opositora de 58 años llamó instantes después de ser premiada para compartir con él su alegría. «Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena María Corina, Venezuela será libre», celebró el exdiplomático venezolano en un mensaje difundido en la red social X.

¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL — Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también ha felicitado públicamente a Machado y ha elogiado «su incansable lucha por la libertad y la democracia en Venezuela». «Ha conmovido corazones e inspirado a millones en todo el mundo», ha destacado en redes sociales, no sin antes recordar que la Eurocámara ya reconoció a la opositora y a Edmundo González Urrutia con el Premio Sájarov en 2024, como muestra de su valor y determinación.

So proud of the brave @MariaCorinaYA on receiving the @NobelPrize for Peace.



Your tireless struggle for freedom and democracy in Venezuela has touched hearts and inspired millions across the globe.



That’s why @Europarl_EN was proud to recognise you and @EdmundoGU with the… https://t.co/KolLDvvVJg pic.twitter.com/x8EYEponXU — Roberta Metsola (@EP_President) October 10, 2025

En un comunicado oficial, el Parlamento Europeo respaldó poco después el mensaje de Metsola al asegurar ambos detractores del chavismo «representan al pueblo de Venezuela que lucha por recuperar la libertad y la democracia». La institución ha subrayado asimismo que su trabajo refleja la resistencia cívica frente a la represión política que atraviesa el país.

Paralelamente, el portavoz de la comisión de Derechos Humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, expresó en Ginebra en un encuentro con periodistas que «este reconocimiento refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela por elecciones libres y justas, por los derechos civiles y políticos y por el Estado de derecho».

En España, la emoción de las formaciones conservadoras ha contrastado con la comedida reacción del Gobierno. No en vano, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha limitado a subrayar el papel que jugó la Moncloa en la liberación de la opositora venezolana cuando estuvo encarcelada en su país. Asimismo, al ser preguntado explícitamente por el reconocimiento a Machado, ha indicado que no le corresponde a él valorar la decisión que ha tomado el comité que otorga el Nobel, aunque ha precisado que España es un país comprometido con los derechos humanos, la democracia y la paz.

En clara contraposición se manifestaron el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la comunidad de Madrid y miembro del PP, Isabel Díaz Ayuso .«Mi más sincera enhorabuena una amiga y aliada, María Corina Machado, una mujer que, en Venezuela y en todo el mundo, encarna el coraje absoluto, la fuerza de la razón y la esperanza de millones de personas que creemos en la libertad. ¡Abajo la tiranía y sus aliados!», exclamó Abascal en X.

Mi más sincera enhorabuena una amiga y aliada, María Corina Machado, una mujer que, en Venezuela y en todo el mundo, encarna el coraje absoluto, la fuerza de la razón y la esperanza de millones de personas que creemos en la libertad. ¡Abajo la tiranía y sus aliados! https://t.co/L6GeOBF7oQ — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 10, 2025

«¡Qué alegría más grande! Venezuela tendrá pronto una presidenta, y es Nobel de la Paz. Enhorabuena, @MariaCorinaYA«, celebró a su vez Ayuso. A su mensaje le siguió poco después el del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha descrito a la opositora venezolana como «una mujer insobornable en su compromiso con la libertad». «¡Qué gran noticia para Venezuela y para todos los que mantienen viva una titánica lucha por la democracia! Siempre a tu lado, María Corina«, ha afirmado.

¡Qué alegría más grande!



Venezuela tendrá pronto una presidenta, y es Nobel de la Paz.



Enhorabuena, @MariaCorinaYA. https://t.co/dTicN12QLJ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 10, 2025

En claro contraste con los mensajes de Vox y del PP se manifestó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que definió como «golpista» a Machado. «El premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra», ha lanzado en X, convencida de que quien de veras merece el galardón es la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese. En esa misma, línea Belarra lamentó que «es altísimo el grado de desprestigio que están viviendo en estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad».

El grado de desprestigio que están viviendo en estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo. El premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra. Quien lo merece: @FranceskAlbs — Ione Belarra (@ionebelarra) October 10, 2025

Aun más duras han sido las palabras del exvicepresidente y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, al sostener que la líder opositora venezolana lleva «años intentando dar un golpe de Estado en su país». «La verdad es que para darle el Nobel de la paz a Corina Machado que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total», ha espetado.