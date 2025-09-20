El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Donald Trump y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en una imagen de archivo. Reuters

Hungría pide a la UE que copie a Trump y designe a Antifa como grupo «terrorista»

La decisión del presidente estadounidense se produce tras culpar a la «izquierda radical» del asesinato a tiros del activista conservador Charlie Kirk

T. N.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:11

El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría exigió este sábado a la Unión Europea que siga el ejemplo del presidente estadounidense, Donald Trump, y clasifique ... como grupo «terrorista» al movimiento 'Antifa'. Este colectivo carece de seña de identidad más allá de considerarse una red de activistas antifascistas, según su propia definición. Un informe del Congreso de EE UU realizado hace ya cinco años apuntaba que Antifa no tiene líder y se nutre de «grupos e individuos independientes, radicales y con ideas afines». Trump decidió el miércoles pasado declararlo como un movimiento terrorista después de que un joven asesinara al referente ultraconservador Charlie Kirk en la Universidad de Utah. La Administración de EE UU culpó del crimen a la «izquierda radical», pese a que todavía no se ha aclarado el móvil ni la ideología del francotirador, detenido y encarcelado.

