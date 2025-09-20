Hungría pide a la UE que copie a Trump y designe a Antifa como grupo «terrorista» La decisión del presidente estadounidense se produce tras culpar a la «izquierda radical» del asesinato a tiros del activista conservador Charlie Kirk

El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría exigió este sábado a la Unión Europea que siga el ejemplo del presidente estadounidense, Donald Trump, y clasifique ... como grupo «terrorista» al movimiento 'Antifa'. Este colectivo carece de seña de identidad más allá de considerarse una red de activistas antifascistas, según su propia definición. Un informe del Congreso de EE UU realizado hace ya cinco años apuntaba que Antifa no tiene líder y se nutre de «grupos e individuos independientes, radicales y con ideas afines». Trump decidió el miércoles pasado declararlo como un movimiento terrorista después de que un joven asesinara al referente ultraconservador Charlie Kirk en la Universidad de Utah. La Administración de EE UU culpó del crimen a la «izquierda radical», pese a que todavía no se ha aclarado el móvil ni la ideología del francotirador, detenido y encarcelado.

Noticia relacionada Trump anuncia que designará al movimiento de izquierdas 'Antifa' como «organización terrorista» El canciller húngaro, Peter Szijjarto, aseguró este sábado que su Gobierno está «convencido de que, en un asunto tan crucial, Europa debe alinear sus pasos con los de Estados Unidos, la fuerza líder en la lucha global contra el terrorismo», y por eso solicita a Bruselas que tome medidas contra Antifa. «Esta violenta red de extrema izquierda ha llevado a cabo ataques brutales en toda Europa, incluyendo en Budapest», aseguró el diplomático, que citó el caso concreto de la actual eurodiputada italiana Ilaria Salis, arrestada en la ciudad húngara en 2023en febrero de 2023 durante una protesta contra una conmemoración anual de neonazis. Un año más tarde fue elegida para el Parlamento Europeo por la Alianza Los Verdes de Izquierdas.

