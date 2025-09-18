Trump anuncia que designará al movimiento de izquierdas 'Antifa' como «organización terrorista»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que designaría a 'Antifa', una red difusa de activistas de izquierda radical, sin un liderazago ... definido, como «una organización terrorista importante». «También recomendaré fuertemente que aquellos que financien a ANTIFA sean investigados a fondo de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales», escribió Trump en Truth Social.

El mandatario calificó a ese movimiento, al que ha amenazado desde su primer mandato y que carece de una estructura, de «desastre de izquierda radical, enferma y peligrosa». Un funcionario de la Casa Blanca informó a la 'CNN': de que «ésta es solo una de muchas acciones que tomará el presidente para abordar las organizaciones de izquierda que fomentan la violencia política».

El lunes, Trump amenazó con imponer dicha designación después de que un alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, prometió que la administración desmantelaría un supuesto «gran movimiento terrorista doméstico» que vinculó con el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk. Desde hace varios días, personas cercanas a la administración Trump culpan a los movimientos de izquierdas de esta muerte.

Trump ha culpado desde su primer mandato (2017-2021) a 'Antifa' por diferentes acciones, desde violencia contra la policía hasta dirigir el 6 de enero de 2021 los disturbios contra el Capitolio en Washington.

La aplicación de la ley federal incluye la lucha contra el terrorismo doméstico, pero Estados Unidos no tiene una lista de «organizaciones terroristas domésticas» designadas.