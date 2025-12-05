El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vladímir Putin y Narendra Modi este viernes en Nueva Delhi. AFP

Modi defiende ante Putin que India «no es neutral» en la guerra de Ucrania y está «del lado de la paz»

Los líderes indio y ruso muestran su buena sintonía en un encuentro en Nueva Delhi donde se comprometieron a reforzar su relación comercial

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:50

Comenta

Desde la Casa Hyderabad, un enorme palacio en el corazón de Nueva Delhi, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su anfitrión, el primer ministro indio, ... Narendra Modi, debatieron el viernes sobre temas relevantes para ambos países como la cooperación económica, la paz en Ucrania y un régimen de visitas sin visado para grupos organizados. El comercio bilateral fue uno de los asuntos estrella. El jefe del Kremlin apuntó que «el año pasado aumentó un 12%, estableciendo un nuevo récord» -unos 55.000 millones de euros- y defendió que las cifras pueden ser aún mejores, de unos 85.000 millones, con el programa de colaboración acordado entre las dos naciones.

