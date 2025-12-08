Mueren cuatro personas en un accidente de avioneta en los Pirineos franceses
El siniestro se produjo el domingo en el departamento de Ariège, cerca de la frontera española, sin que se conozcan por ahora las causas
T. Nieva
Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:46
Los cuatro tripulantes de una avioneta turística que sobrevolaba el departamento de Ariège, en los Pirineos franceses, fueron hallados este domingo sin vida por las ... autoridades galas, después de que se denunciara la desaparición de la aeronave.
La avioneta, que pertenece a un club de Ariège, fue localizada cerca de Saint-Girons, en los Pirineos, a pocos kilómetros de la frontera española, según recogen los medios francesas. Fueron los propios empleados del aeroclub quienes alertaron al Centro de Coordinación de Rescate Aéreo (CRSA) preocupados al no tener noticias de la aeronave cuando ya había pasado la hora de regreso prevista.
Las autoridades han trasladado la información recabada a la Fiscalía, que ya ha abierto una investigación para aclarar las causas del trágico accidente, que se habría producido en una zona con condiciones de vuelo favorables.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
