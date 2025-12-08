El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de archivo de los Pirineos franceses.

Mueren cuatro personas en un accidente de avioneta en los Pirineos franceses

El siniestro se produjo el domingo en el departamento de Ariège, cerca de la frontera española, sin que se conozcan por ahora las causas

T. Nieva

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:46

Los cuatro tripulantes de una avioneta turística que sobrevolaba el departamento de Ariège, en los Pirineos franceses, fueron hallados este domingo sin vida por las ... autoridades galas, después de que se denunciara la desaparición de la aeronave.

