Una embarcación con migrantes. Reuters

La UE avala la directiva que contempla la creación de centros de detención de migrantes

Los Veintisiete pactan un enfoque general sobre la polémica normativa, que agilizará las deportaciones y queda pendiente del visto bueno del Parlamento Europeo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:28

Comenta

Sin discusión ni debate. Los Veintisiete han dado este lunes el visto bueno a la directiva de retornos europea, que busca agilizar las deportaciones de ... aquellas personas cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas. Los ministros de Interior de la Unión Europea han aprobado un «enfoque general» que deberá recibir ahora el visto bueno de la Eurocámara para entrar en vigor. El documento incluye medidas polémicas como la creación de centros de detención de migrantes en terceros países considerados seguros.

