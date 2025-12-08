La UE avala la directiva que contempla la creación de centros de detención de migrantes

Sin discusión ni debate. Los Veintisiete han dado este lunes el visto bueno a la directiva de retornos europea, que busca agilizar las deportaciones de ... aquellas personas cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas. Los ministros de Interior de la Unión Europea han aprobado un «enfoque general» que deberá recibir ahora el visto bueno de la Eurocámara para entrar en vigor. El documento incluye medidas polémicas como la creación de centros de detención de migrantes en terceros países considerados seguros.

A su llegada al Consejo, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido que España no está de acuerdo con esta directiva ya que entiende que «puede haber una vulneración de las leyes internacionales y de los derechos humanos» con el envío de personas a estos centros de internamiento y detención. El país tampoco está de acuerdo con varias medidas como los internamientos de dos años en estas instalaciones -también se contemplan prórrogas indefinidas de detención- y las prohibiciones de regreso de por vida a territorio comunitario. «Estas circunstancias no conjugan un respeto al Derecho internacional ni a los valores de la UE», ha destacado Marlaska.

La aprobación de la creación de centros de detención llega después de que las capitales europeas aumentaran la presión sobre la Comisión Europea para modificar la directiva de retornos. La primrea ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, fue la primera líder europea en apoyar esta medida y en crear un centro de deportación en Albania, una medida criticada por los tribunales italianos.

Reconocimiento de decisiones de retorno

El ministro danés de Migración, Rasmus Stoklund, ha dado este lunes la bienvenida a esta decisión. «Tres de cada cuatro migrantes irregulares que han recibido una decisión de retorno siguen en la UE en vez de volver a casa. Esta regulación puede mejorar significativamente estas cifras», ha señalado. La normativa acordada este lunes incluye una serie de herramientas para los Estados miembros, entre las que destaca el reconocimiento mutuo entre los Veintisiete de las decisiones de retorno, una medida que se espera que agilice las devoluciones. Esto permitirá que los países europeos implementen decisiones de retorno de otro Estado miembro sin necesidad de empezar de nuevo el proceso desde cero.

La presidencia danesa del Consejo ha explicado que aquellas personas cuyos países de origen no cooperen «serán devueltas a centros de deportación». El documento también contempla la deportación de aquellas personas que supongan una amenaza para la seguridad nacional del bloque.