Una joven fue expulsada de la conferencia tras lanzar una proclama contra Farage. Efe

El ultra Farage promete acabar «en dos semanas» con la inmigración ilegal si gobierna en el Reino Unido

Los sondeos reflejan un fuerte incremento en la intención de voto para su partido, el Reform UK, aunque las elecciones están previstas para 2029

T. Nieva

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:09

Con las encuestas a favor, el líder populista británico Nigel Farage se ha comprometido este viernes a iniciar la preparación para gobernar en un futuro ... cercano el Reino Unido. Ante una multitud, dijo que los principales partidos del país –laboristas y conservadores– están en crisis y que sólo su grupo, Reform UK, puede aliviar la desesperación de los ciudadanos para «hacer que Gran Bretaña vuelva a ser grande».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

