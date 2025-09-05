El ultra Farage promete acabar «en dos semanas» con la inmigración ilegal si gobierna en el Reino Unido

Con las encuestas a favor, el líder populista británico Nigel Farage se ha comprometido este viernes a iniciar la preparación para gobernar en un futuro ... cercano el Reino Unido. Ante una multitud, dijo que los principales partidos del país –laboristas y conservadores– están en crisis y que sólo su grupo, Reform UK, puede aliviar la desesperación de los ciudadanos para «hacer que Gran Bretaña vuelva a ser grande».

Tras una prolongada ovación en pie por parte de los asistentes a la conferencia anual del partido, Farage ofreció por primera vez una visión de cómo sería Gran Bretaña bajo un gobierno reformista: prometió poner fin en «dos semanas» a la llegada de inmigrantes ilegales, reforzar las competencias de la policía y eliminar las políticas de cero emisiones netas.

A pesar de tener sólo cuatro legisladores entre los 650 miembros del Parlamento británico, Farage está cada vez más seguro de que su formación puede superar tanto al Partido Laborista como a los Conservadores si toma la iniciativa en temas como la inmigración.

Expulsión de una joven

El optimismo de Farage, gran amigo de Donald Trump, se basa en los sondeos de opinión, que reflejan el fuerte aumento del voto para su grupo, aunque las elecciones, en principio, no se celebrarán hasta 2029. «Muchos me dicen que soy la última oportunidad para que este país vuelva a encarrilarse», asegura. Cuando habló más tarde en el escenario, una joven gritó: «¡Impuestos a los ricos!», lo que provocó que seis guardias de seguridad la sacaran de la sala de conferencias.