Jamenei pide actos concretos para reactivar el acuerdo nuclear de 2015 El líder supremo de Irán rechaza las promesas planteadas en las conversaciones para que su país y EE UU cumplan los compromisos del tratado Viernes, 4 junio 2021

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha destacado este viernes que el país quiere «acción» y no «promesas» para reactivar el acuerdo nuclear de 2015, en el marco de las conversaciones que se celebran desde hace semanas en la capital de Austria, Viena, para intentar lograr la reintegración de Estados Unidos y la vuelta de Teherán al cumplimiento de sus compromisos. «Recalco que las promesas y las palabras no son de fiar. Digo lo mismo a otros y a los extranjeros. Se lo digo a los negociadores nucleares. No se puede confiar en palabras y promesas, es necesaria la acción«, ha subrayado durante un discurso televisado.

Los países firmantes del acuerdo han acercado posturas durante las sucesivas rondas de contactos y el jefe negociador iraní, Abbas Araqchi, resaltó el jueves que si el resto de naciones adoptan «decisiones difícil» para salvaguardar el acuerdo, la próxima ronda será «muy probablemente» la última. Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo en respuesta a la decisión de Estados Unidos de retirarse del mismo de forma unilateral e imponer sanciones, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto.

Por otra parte, Jamenei ha resaltado que la Revolución Islámica de 1979 y el «sistema» erigido por su predecesor, el ayatolá Ruholá Jameini, «es más fuerte cada día». «No nos hemos rendido y hemos mostrado independencia cada día. Hemos logrado grandes éxitos y hemos superado los obstáculos«, ha añadido. »¿Cuál es el secreto de esta permanencia? ¿Por qué la República Islámica (de Irán) no ha hecho frente a otras revoluciones pese a toda la hostilidad? El secreto glorioso de este sistema son dos palabras: república e islam«, ha sostenido, según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.

Por otra parte, Jamenei ha pedido además a la población que participe en las elecciones presidenciales, previstas para el 18 de junio, y ha subrayado que los ciudadanos no deben creer ciegamente las declaraciones de los candidatos, antes de hacer hincapié en que «no hay que confiar en las promesas». El proceso electoral está marcado por la eliminación de las candidaturas de las principales figuras moderadas, algo criticado por el presidente del país, Hasán Rohani, y el favoritismo del jefe del aparato judicial, Ebrahim Raisi, quien parece ser el candidato de consenso de los ultraconservadores.

Las elecciones serán un nuevo ejemplo de la disputa entre conservadores y moderados, después de la clara victoria de los primeros en las elecciones legislativas de 2020, en las que la participación fue la más baja desde la Revolución Islámica de 1979, muestra del desencanto de la población con la clase política iraní.