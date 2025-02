«El miedo por el coronavirus en India es peor que el que produjo el VIH»

karen pinto garzón Madrid Viernes, 31 de julio 2020, 23:51 Comenta Compartir

Moncho Ferrer es director de Programas de la fundación que lleva el nombre de su padre, cuya labor inició hace 50 años en India para ayudar a las poblaciones más vulnerables. Ahora él y su madre, Anna Ferrer, que está hospitalizada por covid-19, asumen un grandísimo reto en el segundo país más poblado del mundo, donde el sistema de salud ha colapsado. El hijo de Vicente Ferrer, reconocido filántropo barcelonés y defensor de los derechos de los más desfavorecidos fallecido en 2009, afirma que lo peor está por venir.

-Mucha gente está preocupada por el estado de salud de su madre. ¿Cómo se encuentra?

-Hoy me ha llamado y me ha dicho que es la primera vez en cinco días que se siente mejor. Claro, habrá que ver cómo sigue, pero se siente bien con todos los tratamientos que le están haciendo. Ella no ha parado de trabajar aún estando hospitalizada. Todos los días lo hace con su móvil, y está muy activa con el manejo del centro y con todos los doctores.

-Está en el hospital de Bathalapalli, propiedad de su fundación, que en su momento fue un sueño de sus padres.

-Sí, este hospital está salvando el distrito. En los últimos veinte años hemos preparado el centro en infraestructura y en personal, en un lugar donde no había nada antes. Ahora contamos con un hospital bastante preparado para luchar contra la pandemia. Pero hace un mes ya se llenó y tiene unas 450 camas. Hay mucha gente que no podemos recibir porque ya no hay sitio.

-¿Qué panorama se vive en el país?

-Está llegando mucha gente y hay muchos que mueren antes de entrar en el hospital. Y vamos a tener miles de casos así. El problema es que son millones y la ayuda no está llegando.

-Se espera que muchos más ciudadanos se contagien.

-Sí, va a ser muy complicado, yo creo que en dos semanas vamos a ver las cosas peor. Ahora hay unos 1.000 casos por día, pero el Gobierno quiere aumentar las pruebas por covid-19 a unas 8.000 o 10.000 diarias. Es decir, vamos a tener más pacientes y no hay sitio. Aunque nosotros siempre estamos viendo posibilidades de hacer más, pero lamentablemente no va a ser suficiente. Necesitamos más personal, más espacio, porque el sector privado ha desaparecido.

-Las pruebas están haciendo aflorar numerosos positivos.

-En ocasiones, cuando una persona se da cuenta de que es positivo tarda unos cuatro o cinco días en ir al hospital para ver si lo necesita o no.

-¿Por qué esa tardanza?

-Tienen miedo de la discriminación en su pueblo y al rechazo que van a recibir cuando la gente se entere de que tienen covid-19. Una chica pobre de 22 años murió por estar enfermedad. Era joven, si llegaba a tiempo podría haber vivido, pero su familia esperó hasta que estuviera muy mal para llevarla al hospital. El miedo a esa estigmatización genera que no lleguen a tiempo. Y cuando alguien fallece nadie quiere hacer el funeral en su pueblo y las autoridades tienen que encargarse de los cuerpos. Es muy difícil.

-Y, sin embargo, los hospitales están abarrotados.

-Otro efecto del miedo es que acude más gente a los hospitales y es posible que así se dejen fuera a personas que lo necesitan más. La última vez que recuerdo este miedo es con el VIH, pero incluso el miedo que genera el coronavirus es peor. Hay que explicarle a la gente que un el 90% de los casos no necesitan ser hospitalizado.

El cansancio

-¿Cómo ve la respuesta del Gobierno a esta crisis?

-Primero, todo trabaja en la prevención, se recomienda mucho la utilización de mascarillas y lavarse las manos, eso es muy importante. Y hay ciertas zonas que están cerradas. Pero es muy difícil, muchos oficiales han dicho que es imposible controlar la pandemia. Después de cuatro meses están cansados, los sanitarios, la Policía, todo el mundo está cansado. Hay muchos profesionales hospitalizados también.

-¿Y los esfuerzos sanitarios?

-El problema en India es que el Gobierno ha dejado la Sanidad en manos del sector privado en la mayor parte del país y ésta ahora no quiere asumir el reto. Nuestra fundación está ayudando al hospital del Gobierno. La gente quería comida como la servimos en nuestro hospital, por lo que estamos cocinando para quinientas personas cada día y ese número va a aumentar.

-El hambre el es otro problema. A raíz del confinamiento mucha gente se ha quedado sin trabajo.

-Sí, cuando se impuso el confinamiento sin dar previo aviso millones de personas que trabajaban en ciudades, lejos de sus pueblos, querían volver y la Policía tuvo el problema de verse obligada a cerrar el país. Así que en algunos sitios fue bastante brutal su reacción ante estas personas. Ahora casi todos ellos han vuelto y el Gobierno tiene que buscar comida para todos esos millones.

-¿Cómo se puede afrontar la terrible situación que se avecina?

-Yo siempre he creído en el poder de la humanidad. Cuando encontramos estos retos sale lo mejor de nosotros, tenemos que luchar juntos, no solamente dentro del país sino también a nivel internacional, Es importante colaborar y tener alianzas.