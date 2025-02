Netanyahu no cede ante la presión de Biden para un alto el fuego en Gaza

mikel ayestaran Jerusalén Miércoles, 19 de mayo 2021, 11:55 | Actualizado 20:53h. Comenta Compartir

Después de diez días de ofensiva, 219 muertos, miles de heridos y decenas de miles de desplazados en Gaza, Joe Biden realizó una cuarta llamada de teléfono a Benjamín Netanyahu para decirle que esperaba «una importante desescalada que lleve a un alto el fuego», según informó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Según la agencia AP, Estados Unidos lleva ya varios días recomendando a Israel terminar con las operaciones lo antes posible, pero los israelíes hacen caso omiso. Biden habría adoptado «un tono más duro» con Netanyahu, recoge The New York Times, y le habría dicho que las críticas por una ofensiva de estas dimensiones solo se pueden contener durante un tiempo limitado.

La respuesta de Netanyahu a la presión estadounidense fue aclarar que «solo hay dos posibilidades para hacer frente a Hamás: bien ir hasta el final, que es todavía una posibilidad, bien la disuasión, y actualmente estamos inmersos en una disuasión firme». El dirigente conservador repitió un día más que «tengo la determinación de continuar hasta lograr devolver la calma y seguridad a los ciudadanos de Israel».

LA CLAVE: Esfuerzos diplomáticos. Un supuesto acuerdo de tregua logrado con la mediación de Egipto parece haber fracasado

Los principales canales israelíes informaron durante toda la jornada de un supuesto acuerdo de tregua logrado con la mediación de Egipto que debería entrar en vigor a las 6 de la mañana del jueves. Las facciones islamistas habrían exigido el compromiso israelí de no realizar asesinatos selectivos, mientras que Israel habría puesto sobre la mesa la exigencia de que Hamás dejara de lanzar cohetes varias horas antes del momento acordado para el cese de las hostilidades. Ambas partes habrían rechazado estas demandas, según reveló el Canal 13.

Debilitar a Hamás

A diferencia de las tres operaciones anteriores, en esta ocasión Israel no habla de «acabar con Hamás», lo que busca es debilitar al máximo la capacidad militar de un grupo islamista que ya ha lanzado más de 3.500 cohetes y morteros, ha matado a doce personas y obligado a mantener semi cerrado el aeropuerto internacional de Ben Gurion. Hamás, también, logró sorprender al Ejército con su ultimátum del día 10, el lanzamiento de cohetes a Jerusalén y posteriormente a Tel Aviv.

«Buscamos reducir sus capacidades, sus medios terroristas, y disminuir su determinación. Esperamos poder restablecer la calma, y esperamos poder restablecerla rápidamente», apuntó un primer ministro israelí a quien la ofensiva le ha servido para superar un complicado momento político ya que la oposición estaba a punto de formar un gobierno de cambio que le dejaba fuera de escena. Esta posibilidad de un gobierno alternativo se ha esfumado y Netanyahu sale reforzado tras la campaña 'Guardián de las murallas».

Otro dirigente importante del Likud como el ministro de Energía, Yuval Steinitz, se mostró partidario de anunciar un alto el fuego unilateral «sin condiciones», nunca negociado porque «no debemos buscar otro acuerdo con Hamás. Si mañana Yahya Sinwar y Muhamad Deif (jefe político y militar de Hamás respectivamente) tienen una disputa y quieren demostrar quién es más atrevido romperán el acuerdo sin pestañear». Este alto el fuego sería de nuevo temporal ya que Steinitz ve inevitable que «en algún momento» habrá que realizar una operación para conseguir «la toma» de Gaza.

A diferencia de 2008 y 2014 esta vez parece que no se contempla una invasión terrestre y fuentes del Ejército consultadas por el diario Haaretz afirman que en estos diez días «ya hemos conseguido todo lo que se puede conseguir en una campaña de bombardeos aéreos». El gran éxito militar es la destrucción de buena parte de la red secreta de túneles de las facciones islamistas. Hasta que las armas callen, Israel seguirá persiguiendo el asesinato selectivo Sinwar y Deif, los primeros nombres en la lista. El Ejército reveló que han intentado en dos ocasiones acabar con el responsable del ala militar de Hamás, pero que no han tenido éxito. Deif lleva más de tres décadas en el punto de mira israelí, que ha intentando asesinarle en al menso ocho ocasiones. En una de ellas resultó gravemente herido, perdió un ojo y una mano, pero sobrevivió y se ha convertido en todo un icono de la resistencia armada. En otro intento de asesinato sufrido en 2014, Israel mató a una de sus mujeres y a uno de sus hijos, detallaron fuentes de la seguridad israelí a The New York Times.

Cohetes en el norte

Con todos los ojos puestos en el frente gazatí, las alarmas sonaron a media tarde en el norte de Israel por el lanzamiento de cuatro cohetes desde Líbano. Nadie olvida la guerra de 2006 entre Hizbolá e Israel, aunque en este caso fuentes de inteligencia locales no vincularon al Partido de Dios con estos lanzamientos. Es el tercer incidente de este tipo que se registra en los últimos diez días y el Ejército respondió disparando contras los lugares de donde salieron unos proyectiles que no causaron daños.