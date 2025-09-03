El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Soldados de la FINUL en Líbano. AFP

La misión de paz de la ONU en Líbano denuncia un ataque israelí con granadas contra su personal

La FINUL, en la que participan unos 700 soldados españoles, asegura que uno de los artefactos cayó a menos de 20 metros de sus efectivos mientras trataban de desbloquear el acceso a una de sus posiciones

M. R.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:05

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en la que participan unos 700 soldados españoles, ha denunciado «uno de los ataques más graves» ... contra su personal por parte de Israel. Las Fuerzas de Defensa hebreas, según el comunicado de la misión de la ONU, lanzaron cuatro granadas cerca de las tropas de paz cuando trabajaban en la retirada de «bloqueos en carreteras» que impedían el acceso a una de sus posiciones. Tres de los artefactos cayeron a unos cien metros de ellos y sus vehículos y el cuarto impactó a menos de veinte metros de los cascos azules.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  4. 4 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  5. 5 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  6. 6

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  7. 7

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  8. 8

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  9. 9

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  10. 10 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «¡Por fin lo logramos!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La misión de paz de la ONU en Líbano denuncia un ataque israelí con granadas contra su personal

La misión de paz de la ONU en Líbano denuncia un ataque israelí con granadas contra su personal