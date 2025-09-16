El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Benjamín Netanyahu, en la rueda de prensa que compartió en Jerusalén con el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio. Reuters

Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»

Los propietarios y directivos de las 200 compañías más importantes de la economía hebrea le censuran que esté dispuesto a asumir el aislamiento internacional y convertir el Estado en una autárquica «súper-Esparta»

M. Pérez

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:03

El Foro Empresarial de Israel, la organización que representa a las 200 empresas más grandes del país, ha advertido al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ... su empeño de continuar la guerra en Gaza conduce al Estado hebreo a una «crisis económica y política peligrosa y sin precedentes». En una declaración contundente que coincide con el comienzo de la invasión terrestre de Gaza City, los empresarios exigen al jefe del Gobiero que detenga la guerra, haga los esfuerzos precisos para liberar a los rehenes en manos de Hamás y, a continuación, convoque elecciones generales. En definitiva, reclaman abrir la puerta a una nueva etapa política israelí.

