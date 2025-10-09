El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Instante en que el secretario de Estado Marco Rubio comunica a Trump la consecución del acuerdo. EFE

Trump: «Ojalá ésta sea una paz duradera para Oriente Medio»

El presidente estadounidense se dirige eufórico a su gabinete para celebrar una jornada triunfal tras el acuerdo de Israel y Hamás

T. Nieva

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:47

Comenta

«Hemos puesto fin a la guerra en Gaza». Donald Trump se dirigió este jueves eufórico a su gabinete durante la reunión con secretarios de ... Estado y altos cargos que celebró en la Casa Blanca con el acuerdo Israel-Hamás como único punto. «En realidad, a un nivel mucho mayor, logramos la paz, ojalá una paz duradera en Oriente Medio», confesó a su equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

