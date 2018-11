Unicef denuncia que los niños de Yemen «están muriendo de hambre y enfermedades» Una madre yemení sostiene a su hijo malnutrido en un hospital de Sanaa. / Reuters Los camiones que suministran ayuda humanitaria se encuentran bloqueados debido al conflicto que ha puesto al borde de la muerte a 14 millones de habitantes del país árabe REUTERS Ginebra Sábado, 3 noviembre 2018, 10:07

El director regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Oriente Próximo y el Norte de África, Geert Cappelaere, ha asegurado este viernes que los niños yemeníes están muriendo de hambre y enfermedades debido a que los camiones que suministran ayuda están bloqueados.

Cappealaere ha descrito escenas «desgarradoras» de niños demacrados en hospitales en la principal ciudad portuaria de Hodeidah y en la capital, Saná.

«Tenemos pruebas de que hoy en Yemen, cada 10 minutos un niño menor de 5 años se está muriendo por enfermedades prevenibles y por desnutrición aguda grave», ha señalado Cappelaere a Reuters.

Naciones Unidas asegura que alrededor de 14 millones de personas, lo que viene a ser la mitad de la población de Yemen, pronto podrían estar al borde del hambre en un desastre provocado por el hombre.

Según Cappelaere, 1,8 millones de niños yemeníes están desnutridos y más de 400.000 de ellos padecen malnutrición aguda grave, una enfermedad potencialmente mortal que les deja esqueléticos y con pérdida de músculo.

«Pero hay más. Mucho niños están muriendo de enfermedades prevenibles por vacunación. Hoy en día, no más del 40 por ciento de los niños en todo Yemen están siendo vacunados», ha aseverado el director regional de UNICEF.

Sarampión, cólera y difteria

El sarampión, el cólera y la difteria pueden ser mortales para los niños, especialmente para los menores de cinco años, y son exacerbados por la desnutrición.

«Debido a esta brutal guerra, debido a los obstáculos, las obstrucciones que se están realizando, desafortunadamente no es posible hacer mucho más», ha recalcado Cappelaere. «Es posible que aún no estemos al nivel de una hambruna, pero no debemos esperar hasta que hayamos declarado una hambruna para intensificar y presionar a las partes en el conflicto para detener esta guerra sin sentido», ha aseverado.

El enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, pretende convocar conversaciones de paz este mes para buscar un alto el fuego en la guerra de tres años y medio, que enfrenta al gobierno yemení, respaldado por una coalición liderada por los saudíes, y a los insurgentes hutíes aliados de Irán.

«Parte el corazón»

Siete camiones con equipos médicos y medicamentos que salvan vidas fueron bloqueados en el puerto de Hodeidah durante dos semanas en espera de la autorización, según Cappelaere.

«Te parte el corazón que, una hora antes, estuviera sentado en el hospital de Al Thwara y tenía a todos los médicos, a todo el personal rogándome que compre más suministros médicos, que obtenga medicamentos», ha manifestado.

Un portavoz de UNICEF afirmó que los camiones habían sido limpiados por las autoridades hutíes este viernes y que se distribuirían los suministros.

Cappelaere ha asegurado que varios niños extremadamente desnutridos se encuentran en la sala del hospital. «Todas las madres me dijeron que simplemente están perdiendo la pequeña cantidad de dinero que tienen en trasladar a los niños de sus comunidades al hospital», ha indicado.