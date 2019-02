El Papa se dirige a Maduro en una carta como «señor» y no como «presidente» de Venezuela El papa Francisco. / Efe Francisco responde a la petición de mediación lanzada por el líder bolivariano recordando que incumplió los anteriores intentos de negociación con la oposición DARIO MENOR Corresponsal en Roma Miércoles, 13 febrero 2019, 20:32

Para el papa Francisco, Nicolás Maduro ya no merece ser tratado con el título de «presidente de Venezuela». En la carta con fecha del 7 de febrero que envió al líder bolivariano, cuyo contenido fue en parte desvelado por el 'Corriere della Sera', Francisco se dirige a él en el encabezamiento con el tratamiento de «excelentísimo señor». Con este gesto, el Vaticano reconoce la irregularidad de las últimas elecciones celebradas en el país caribeño, utilizadas por Maduro para tratar de mantenerse en el poder pese a la falta de reconocimiento internacional y las fuertes críticas internas. También supone un acercamiento al líder opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente 'ad interim' encargado de formar un Gobierno de transición hasta la celebración de nuevos comicios libres y transparentes.

En la misiva, de dos páginas y media pero de la que el diario milanés sólo ofrece unos pocos párrafos, Francisco responde a la invitación de Maduro para que ejerza de mediador para el establecimiento de una mesa de negociación con la oposición. El Papa le recuerda que ya en el pasado la Santa Sede desempeñó ese papel, pero «lo que se acordó en las reuniones no fue seguido por acciones concretas» por parte de las autoridades de Caracas. Los numerosos intentos para «tratar de encontrar una salida a la crisis venezolana» no dieron resultado porque «lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos».

Los obispos venezolanos llevan semanas diciendo que esta nueva petición de diálogo de Maduro es sólo un intento de ganar tiempo. En su vuelo de vuelta a Roma el 5 de febrero tras su viaje a Emiratos Árabes Unidos, Francisco se mostró dispuesto a ejercer de mediador, pero sólo si se lo pedían ambas partes. Guaidó le invitó igualmente a intervenir en Venezuela, aunque sólo para ayudarle a apartar del poder al líder bolivariano.

En su carta a Maduro, Bergoglio reconoce que le «inquieta profundamente» la situación del país caribeño y muestra su preocupación por «el sufrimiento del noble pueblo venezolano, que parece no tener fin». También repite su llamamiento a evitar «cualquier forma de derramamiento de sangre». El portavoz interino del Vaticano, Alessandro Gisotti, no quiso hacer comentario alguno a la misiva desvelada por el 'Corriere della Sera' al considerar, increíblemente, que se trataba de un texto «de carácter privado».