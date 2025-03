Choque entre regiones en Italia por el fin de las restricciones a la movilidad

Darío Menor Roma Jueves, 28 de mayo 2020, 14:35 Comenta Compartir

A partir del 3 de junio será posible moverse libremente entre las regiones italianas y entrar en el país desde el extranjero sin necesidad de pasar una cuarentena, lo que provoca preocupación en los territorios del sur, los menos golpeados por la pandemia. Aunque han pasado ya más de tres semanas desde que comenzó el desconfinamiento sin que se produzca un repunte en los contagios, el aumento de la circulación entre personas que se espera desde mediados de la próxima semana podría cambiar esta situación.

Para hacer frente a esa amenaza, los presidentes regionales de Cerdeña y Sicilia han planteado la necesidad de exigir a los visitantes provenientes de Lombardía, la región más afectada, que muestren un documento médico que certifique que no están contagiados de coronavirus. La propuesta provocó la airada respuesta del alcalde de Milán, Beppe Sala, que aseguró que «cuando tenga que ir de vacaciones se acordará» de quienes han sido solidarios con los habitantes de las regiones más afectadas. Liguria y Véneto, en cambio, se han mostrado encantadas de recibir a los visitantes lombardos.

La idea de restringir la entrada de turistas de las regiones del norte del país a Cerdeña y Sicilia también provocó el enfado del Francesco Boccia, ministro de Asuntos Regionales, que recordó este jueves en una comparecencia en una comisión parlamentaria que estos territorios por ley no pueden limitar por cuenta propia la libre circulación de personas, medios o cosas. Tampoco se les permite exigir a los turistas que muestren una suerte de carné de inmunidad. «Invito a todos a releer la Constitución», dijo Boccia, recordando que los científicos se han mostrado contrarios a la creación de 'pasaportes sanitarios' para gestionar la movilidad durante la pandemia.

Christian Solinas, presidente regional de Cerdeña, respondió a Boccia señalando que su propuesta no trata de restringir la libre circulación entre regiones, sino de buscar un equilibrio con «la protección de la sanidad pública». Solinas recordó que desde el 21 de mayo la isla está recibiendo turistas extranjeros, que llegan con vuelos privados y muestran un certificado de negatividad al Covid-19. «Lo que proponemos no es algo descabellado ni imposible de aplicar. Sólo que suscita dificultades en Italia porque no hay un procedimiento claro sobre la liberalización de las pruebas», comentó el presidente sardo en Rai Radio1.

Su homólogo de Sicilia, Nello Musumeci, aseguró que tanto él como Solinas quieren reactivar la economía pero sin «sembrar muertos» por ello. «Es un conflicto entre corazón y razón, porque el corazón querría que los hoteles estuvieran llenos y las playas a rebosar, para dar un poco de oxígeno a la economía, mientras que la razón querría que al final del verano no se cuenten nuevos contagios. Veremos si encontramos un punto de equilibrio», comentó Musumeci, que se está planteando retrasar de alguna manera la reapertura de las fronteras regionales respecto al 3 de junio, la fecha prevista en todo el país.