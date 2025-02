La Eurocámara confía en corregir los recortes del plan

A.G. Bruselas Miércoles, 22 de julio 2020 | Actualizado 23/07/2020 00:34h. Comenta Compartir

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, manifestó este miércoles su confianza en que la Eurocámara podrá «mejorar» el plan de recuperación pospandemia que los líderes de la Unión Europea cerraron el martes, en particular el presupuesto plurianual 2021-2027. «Si no estuviera convencido de que es posible, no diría que es necesario cambiar cosas», indicó Sassoli un día después del acuerdo de los jefes de Estado y de Gobierno para un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, financiado con la emisión de deuda común y un presupuesto de 1,074 billones de euros.

El Europarlamento ha convocado un pleno extraordinario para este jueves a fin de debatir con los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, los resultados de la cumbre, y está previsto que vote una resolución sobre su posición al respecto. Entonces estará listo para abrir las negociaciones como colegislador en materia presupuestaria.

Sassoli dejó claro, en primer lugar, que la Cámara está «satisfecha con la visión conjunta» adoptada por los líderes en la cumbre, ya que hace unos meses «hablar de deuda compartida era tabú». Pero sí que ve necesario abordar tres aspectos concretos: la gobernanza del fondo de recuperación, los recursos propios con los que la UE avalará la emisión de deuda común en los mercados para financiar el fondo y, especialmente, el presupuesto.

El político italiano estima necesario que el Parlamento comunitario «esté implicado en la gobernanza del fondo de recuperación», aunque reconoció que no les corresponde examinar al detalle los planes nacionales.

El portavoz comunitario Balazs Ujvari dijo además, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, que el fondo debe ser adoptado por mayoría cualificada en el Consejo y que su presidente debe «informar» de ello a la Cámara. Pese a la insistencia de Holanda en tener derecho de veto sobre los proyectos nacionales de gasto de los fondos que puedan no convencerle, los líderes acordaron que la decisión sobre los planes de un país se tome por comitología, es decir, entre expertos de los Estados miembros y sobre la base de un informe de la Comisión Europea.

Un país reticente puede así pedir abordar el tema en la próxima cumbre europea que esté ya convocada, pero ahí los líderes no tendrían poder de decisión. Pasaría que en un plazo máximo de tres meses (no prolongables salvo en circunstancias excepcionales) el asunto se tendría que resolver en comitología, precisaron el miércoles fuentes comunitarias.

«Plazos precisos»

Por lo que respecta a los recursos propios, Sassoli pidió «unos plazos precisos» para introducir de forma vinculante al menos dos de ellos ya en 2021 y dejar los otros proyectados para más adelante en el proceso, a fin de que la carga no recaiga en los contribuyentes. Se refirió, en concreto, no solo al impuesto que se planea para el plástico, sino también a la posible ampliación del sistema europeo de comercio de emisiones al sector marítimo y también a la aviación.

Ante las reticencias de Alemania a utilizar este apartado, fuentes comunitarias destacaron que en verano del año próximo se hará una revisión de la directiva correspondiente. Así, habrá «oportunidad de convencer» a todos los Estados miembros, ya que es precisa la unanimidad.

En gobernanza y recursos propios el presidente de la Eurocámara reconoció que «hay prerrogativas que respetamos», pero en las que «queremos estar implicados para reforzar la respuesta comunitaria a esta emergencia». Es, sin embargo, en el presupuesto plurianual donde el Europarlamento tiene más ambición de hacer modificaciones, dado su papel de colegislador ahí (lo debe aprobar por mayoría absoluta).