Italia supera el cerrojazo con la reapertura de bares, restaurantes y peluquerías

Reabre la basílica de San Pedro en el centenario de Juan Pablo II

La basílica de San Pedro del Vaticano reabrió hoy sus puertas después de 69 días cerrada para los fieles por culpa del coronavirus. Tras ser sometida a una desinfectación para evitar los contagios, el templo más importante para los católicos volvió a recibir a los feligreses y visitantes en día muy significativo para la Iglesia: el centenario del nacimiento de san Juan Pablo II.

El Papa Francisco recordó el aniversario con la misa que celebró en el altar de la tumba del Pontífice polaco, situada en la basílica vaticana, junto a una treintena de personas, entre los que estaban los cardenales Angelo Comastri y Konrad Krajewski y varias religiosas. En su homilía, Jorge Mario Bergoglio presentó a Karol Wojtyla como a un hombre que «fue a buscar a la gente y viajó por todo el mundo, encontrando a su gente, buscando a su gente, acercándose». También dijo de Juan Pablo II que era un «hombre de la misericordia, porque justicia y misericordia van juntas, no se pueden distinguir. La una sin la otra no se encuentran». Todavía no tiene fecha la reapertura de los Museos Vaticanos, que con sus 7 millones de visitantes el año pasado suponen uno de los grandes atractivos de la Ciudad Eterna.