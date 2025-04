Johnson ultima los cambios en su gabinete y perfila la estrategia de gobierno

Escocia «no puede ser prisionera» de Reino Unido

La ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, ha advertido al primer ministro británico, Boris Johnson, de que «Escocia no puede ser prisionera» de Reino Unido después de que Johnson descartara un segundo referéndum como el que pide el Partido Nacional Escocés (SNP).

«Escocia no puede ser prisionera dentro de la Unión contra su voluntad (...). Es un fundamento de la democracia. No puedes retener a Escocia en la Unión contra su voluntad. No puedes encerrarnos en un armario y tirar la llave con la esperanza de que todo se olvide», ha afirmado Sturgeon, que cree que sería «una perversión y subversión de la democracia» impedir esta votación, en particular tras la victoria arrasadora del SNP en las circunscripciones de Escocia en las elecciones generales británicas del pasado 12 de diciembre.

Tras las elecciones, Johnson telefoneó a Sturgeon para decirle que «sigue en contra de un segundo referéndum de independencia», según fuentes de Downing Street. «Si piensa que decir no cierra el asunto, va a ver que está completa y absolutamente equivocado, como le dije por teléfono en la noche del viernes», ha explicado Sturgeon en declaraciones a la BBC.