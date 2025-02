Juncker se despide de la Eurocámara llamando a «defendernos de nacionalismos estúpidos y limitados»

Salvador arroyo Bruselas Martes, 22 de octubre 2019, 12:38 | Actualizado 13:30h. Comenta Compartir

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha llamado a Europa a defenderse de «los nacionalismos estúpidos y limitados» en su discurso de balance y despedida de este martes en la Eurocámara, tras cinco años como máximo responsable del Ejecutivo comunitario. Juncker, que debía culminar su mandato el próximo jueves, tendrá que seguir al menos un mes más, hasta el 1 de diciembre, por los problemas que han surgido en el equipo propuesto por su sucesora Ursula Von der Leyen, que aún no tiene recambio para los comisarios rechazados por el Parlamento Europeo (los de Hungría, Rumanía y Francia).

El luxemburgués, primero y último cabeza de lista de unas europeas en presidir la Comisión (Von der Leyen no concurrió a las comicios del 26 de mayo y fue nominada a dedo por los líderes de la UE), ha agradecido el apoyo de sus comisarios, del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk («hemos sido gemelos y hemos tenido nuestros encontronazos) y apoyó a Von der Leyen, «la persona ideal» para asumir el cargo. «Me voy ni triste ni eufórico pero con la sensación de que me empleé a fondo», subrayó.

En un rápido recorrido de su gestión desde 2014, ha puesto cifras a la interacción de sus comisarios con asociaciones ciudadanas (1815 diálogos ciudadanos) y parlamentos nacionales (911 visitas). Ha dejado entrever que se han cumplido los tres grandes compromisos que le llevaron a la presidencia (crecimiento, empleo e inversiones) al enumerar que este es el trimestre número 25 de crecimiento, los 14 millones de puestos de trabajo creados y una tasa de empleo del 73,9%. «El plan Juncker ha generado inversiones por valor de 483.000 millones de euros… Y se creía que iba a ser un fracaso», añadió.

En este discurso ante los eurodiputados, también ha afeado la actitud de algunos Estados, sin hacer mención expresa. Lo hizo cuando se refirió a la flexibilización de las normas de endeudamiento en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, una flexibilización que permitió «responder cuando España, Italia, Portugal y Grecia», pidieron ayuda durante la recesión.

También en su batalla por mantener a Grecia dentro del euro. «Me ocupó y preocupó bastante, pero le hemos devuelto la dignidad». Algunas capitales no querían que la Comisión actuase. «Hubo jefes de Estado que me llamaron y me dijeron 'tu a lo tuyo'. Pero yo entendía que había que obrar para ayudar».

De cara al futuro remarcó, entre otros asuntos, la necesidad de reforzar la solidaridad con Africa, «no la caridad» con más inversiones y generando empleo. «No viéndola solo desde el punto de vista de la inmigración». 760.000 personas han sido rescatadas en este tiempo en el Mediterráneo. Es uno de los retos, generar las condiciones para que «esas personas no tengan que irse de sus países de origen». Otro, las guerras comerciales y la necesidad de que Europa refuerce toda la estructura del euro para enfrentarse a nuevas crisis.