Lotería de Navidad: la peña madridista de La Felguera reparte un pellizco por Asturias Domingo, 23 diciembre 2018, 02:32

La peña madridista de La Felguera tenía ayer dos motivos de celebración. Por un lado, su equipo se imponía al Al Ain en Abu Dabi cuatro a uno. Y por otro, tocaron muy de cerca a la fortuna en el sorteo extraordinario de Navidad. Según relataba ayer uno de sus directivos, Gregorio Rodríguez, tuvieron una aproximación al tercer premio, en concreto, un número inferior. Jugaban el 04210, lo que supone un premio superior a los 1.000 euros por serie. «Sí, claro que estamos muy contentos, y por la lotería también», comentaba Rodríguez. «La verdad es que no sabemos la cantidad de décimos que jugamos por lo que no puedo decir cuánto dinero nos llevamos. Hemos estado llamando al lotero todo el día y no ha sido posible contactar con él. A ver si nos vamos enterando estos días, pero bueno, tampoco ha sido mucho, eso seguro», indicó.

Una parte del premio fue a parar al concejo de Cabrales, pues en el chigre L'Orbayu Amelia Carrera vendieron en torno a sesenta papeletas del número agraciado. «Todos los años nos las traen los de la peña y esta vez hubo suerte», comentaba ayer la hostelera, quien calcula haber repartido algo más de 12.000 euros.