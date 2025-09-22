Se acabó el modelo clásico: el cambio que llega al examen teórico de conducir La prueba que hasta ahora constaba de preguntas de tipo test incluye novedades a partir de octubre

S. V. Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:24 Comenta Compartir

Si ya tiene el carné de conducir se acordará de la cantidad de test que hizo en su día en la autoescuela hasta casi aprenderse las respuestas de memoria. Pues bien, el examen teórico que conocía hasta ahora experimentará un revolucionario cambio que comenzará ya en octubre.

No se asusten. El modelo de examen mantendrá las treinta preguntas como viene haciendo hasta ahora, con la posibilidad de cometer como máximo tres fallos para superar la prueba. Una de las novedades del nuevo modelo será que la prueba incluirá cuestiones relacionadas con las nuevas señales de tráfico, como es el caso de las estaciones de servicio que son excluisivas de vehículos eléctricos, símbolos inclusivos en lo quie al género respecta o pictogramas de patinetes.

Pero el gran cambio llega en modo tecnológico, pues las preguntas del examen podrán incluir pequeños vídeos que pongan al futuro conductor ante una situación real en la que tiene que saber desenvolverse con soltura. Así cuando se reproduzca, deben responder a qué harían si hay por ejemplo un coche averiado en el arcén o si se presentan condiciones meteorológicas adversas cuando vamos al avolante.

Con estas medidas, la Dirección General de Tráfico (DGT) busca que los futuros conductores no se limiten a memorizar respuestas, sino que entiendan y apliquen la normativa en contextos reales, reduciendo así ña siniestralidad entre los conductores noveles.

¿Cuándo se aplica?

El nuevo modelo del teórico de conductir comenzará a aplicarse en octubre de 2025 y será obligatorio en 2026, dejando margen para que las autoescuelas adapten los ensayos y las pruebas a la nueva versión. Esto quiere decir que la transición será progresiva y acompañada de pruebas piloto.

Temas

DGT Dirección General de Tráfico