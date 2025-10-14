Baliza V16: ¿qué vehículos deben llevarla y qué multas te pueden poner por no usarla? Este dispositivo lumínico será el único elemento de señalización de peligro en carretera válido a partir de 2026

N. V. Martes, 14 de octubre 2025, 13:31

El tiempo se agota para que entre en vigor la nueva normativa de señalización de emergencia en carretera. A partir del próximo año los tradicionales triángulos de emergencia serán definitivamente sustituidos por las luces V16 conectadas y certificadas por la DGT. A pocos meses de que esta obligatoriedad se produzca, contenida en el Real Decreto 159/2021 del 16 de marzo de 2021, aún muchos conductores desconocen los detalles de la regulación, exponiéndose a sanciones de hasta 200 euros a partir del 1 de enero de 2026.

¿Qué vehículos deben llevarla?

El objetivo con esta sustitución es reducir la cifra de atropellos que se producen cuando, tras un incidente en carretera, el conductor debe caminar por el arcén para colocar el triángulo de seguridad. La luz V-16 conectada permite que al conductor del vehículo paralizado se haga visible a los demás usuarios de la vía no sólo de forma física sino también virtual sin correr riesgos innecesarios. Sin embargo, se trata de una normativa que sólo se aplica para turismos, vehículos mixtos, autobuses y automóviles destinados al transporte de mercancías. Serán solo estos los que estarán obligados a llevar los dispositivos a partir del 1 de enero de 2026.

¿Cuáles estarán exentos?

La normativa establece que todos los turismos, furgonetas, camiones, autobuses y remolques no especiales matriculados en España deberán incorporar una baliza V16 conectada homologada, según recoge Pyramid Consulting. También deberán llevarla los vehículos de empresa y flotas profesionales.

Por su parte, las motocicletas, ciclomotores y vehículos especiales, como maquinaria agrícola o de obras, quedan exentos de la obligación. Su estructura o tamaño no permiten una instalación segura del dispositivo, por lo que seguirán utilizando otros sistemas de señalización adaptados.

La DGT también aclara que los vehículos extranjeros que circulen por España podrán seguir empleando los triángulos de emergencia mientras no exista una regulación armonizada a nivel europeo. Aun así, recomienda incorporar la nueva baliza por motivos de seguridad y compatibilidad con los sistemas de aviso conectados, especialmente para conductores que transiten habitualmente por carreteras españolas.

Cómo se utiliza la luz V16

Ante una avería o accidente, el conductor debe detener el vehículo en un lugar seguro, activar las luces de emergencia y colocar la baliza en el techo mediante su base magnética, sin salir del habitáculo. Si no es posible situarla en el techo, puede colocarse en el lateral del vehículo, siempre en el lado del conductor.

Una vez encendida, la baliza emite una luz intermitente visible a más de un kilómetro y, al mismo tiempo, transmite su ubicación al sistema DGT 3.0. Conviene recordar que el dispositivo no comparte datos personales del conductor ni del vehículo, y su función se limita a emitir la señal luminosa y geolocalizar el punto del incidente.

Hasta 2025 se permitirá usar tanto los triángulos como las primeras versiones de balizas no conectadas, pero desde enero de 2026 solo serán válidas las que incluyan conexión con la DGT.

