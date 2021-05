La movilidad reclama eliminar las barreras regulatorias para afrontar su transición sostenible El sector pide en el Euro Foro de Vocento sobre Infraestructuras y movilidad sostenible homogeneizar las diferentes normativas que afectan al vehículo sostenible y solicitan que la evolución sea ordenada para no afectar al empleo Euro Foro de Vocento sobre Infraestructuras y Movilidad Sostenible / Ernesto Agudo UNAI MEZCUA Jueves, 27 mayo 2021, 14:48

La transición hacia una movilidad más sostenible es una de las palancas claves del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su descarbonización es prioritaria para cumplir con el objetivo de neutralidad climática que se ha fijado la Unión Europea para 2050, y de ahí que el programa consigne una inyección de 13.200 millones de euros a esta partida, procedentes del fondo Next Generation EU.

Desde el sector, no obstante, reclaman eliminar las numerosas barreras regulatorias que frenan su desarrollo y, al mismo tiempo, insisten en que la transición sea ordenada y no acelerada, para evitar dañar al empleo, como ha quedado patente en el espacio de debate sobre Infraestructuras y movilidad sostenible del Euro Foro de Vocento sobre Transición Ecológica. Una jornada inaugurada por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el patrocinio de Endesa, Renault, Ferrovial, y Sabadell.

Arturo Pérez de Lucía (Aedive) junto a la periodista Belén Rodrigo, moderadora de la mesa

«Desde la automoción se está trabajando en pone en las carreteras un mayor número de vehículos eléctricos con cada vez mejores prestaciones, pero del lado de la infraestructura aún hay barreras importantes», ha asegurado Arturo Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive). «Hay un cuarenta por ciento de infraestructuras terminadas que están a la espera de tener licencia para ser operadas», ha puesto como ejemplo. «Necesitamos eliminar esas barreras», ha insistido, al tiempo que ha pedido una reforma fiscal «que de señales de precio a los compradores y haga al vehículo eléctrico competitivo en precio hoy, no en 2026».

En la misma línea Jesús Presa, director de Relaciones Institucionales, Impacto Social y Comunicación de Renault, ha asegurado que «las diferentes normativas son un obstáculo». «Hace falta una unificación regulatoria para que sea igual Madrid capital que Alcobendas», ha ejemplificado. Presa ha abogado por «no asustar ni volver locos a los ciudadanos» y ha insistido especialmente en la necesidad de efectuar una «transición justa».

Jesús Presa, director de Relaciones Institucionales, Impacto Social y Comunicación de Renault / Ernesto Agudo

«En Renault llevamos más de un decenio apostando por el vehículo eléctrico. Estábamos solos y luego se unieron el resto de marcas. Creemos que el futuro será conectado, electrificado y eléctrico. Por eso hemos apostado por la gama E-Tech híbrida», ha explicado Presa, como paso previo y gradual a la electrificación total. «La sostenibilidad no existe si no existe un futuro para todos. En eso se ha embarcado Renault con su plan Renaulution y Renaulution España, en el que apostamos por la electrificación y también por generar empleo. La sosteniblidad no existe si no hay un futuro para la gente joven».

Fernando Silva, director general de Smart Infraestructure de Siemens en España y Portugal, ha mostrado su confianza en la evolución tecnológica que hará viable la implantación a gran escala de la movilidad sin emisiones. «Los ciclos de tecnología cada vez son más cortos. Lo hemos visto con la vacuna del Covid. Pero además de la tecnología hay otros dos pilares: generar confianza, que estemos seguros de poder cargar el coche en cualquier punto de España y de Europa. Y generar un marco fiscal estable y garantizar que los incentivos van a llegar a las empresas y a las personas».

Fernando Silva, director general de Smart Infraestructure de Siemens en España y Portugal / E. Agudo

Silva ha planteado además que «tenemos que pensar en un ecosistema de movilidad integrado con una infraestructura inteligente integrada en la red», dando una importancia mayúscula a la transferencia energética entre el vehículo y la infraestructura y entre diferentes vehículos. «Si no voy a usar la energía en el futuro inmediato, ¿por qué no dejar que otro usuario la aproveche?».

Clara de la Torre, directora general adjunta de Cambio Climático de la Comisión Europea, ha puesto sobre la mesa las cifras que empujan a la descarbonización progresiva del transporte. «Un cuarto de las emisiones proceden del transporte. Para 2050 hará falta que reduzca un 90% sus emisiones. De ahí que el 37% de los fondos de recuperación vayan al cambio climático», aseguró.

Clara de la Torre, directora general adjunta de Cambio Climático de la Comisión Europea, que intervino por videoconferencia / E. Agudo

También manifestó que Europa ha hecho grandes progresos ya: «Ahora la UE es la región donde más se invierte en nuevas infraestructuras para baterías y las ventas de eléctricos han aumentado más que en el resto del mundo. El año pasado se vendieron aquí más que en EE.UU. y en China». Todo ello le ha llevado a afirmar que «la tecnología y la estrategia de movilidad nos llevará a lo inevitable, que es una movilidad eléctrica». Y ha concluido resaltando la «oportunidad única» que suponen los fondos europeos tras el «horror» del Covid, «para producir y exportar fuera de la UE nuestros productos y nuestros valores de sostenibilidad y eficiencia». «Es una oportunidad que no debemos perder».