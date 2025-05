Criterios de valoración para obtener el carnet B

Comenta Compartir

Si estás a punto de sacarte el carnet de conducir o lo piensas hacer próximamente, te interesa saber los criterios que siguen los examinadores a lo hora de dar al aspirante como apto o no. En primer lugar la DGT estable unos criterios que califa como falta eliminatoria a todos los comportamientos o incumplimientos de las normas que supongan un peligro para la integridad o seguridad propia o de los demás usuarios de la vía, como por ejemplo el exceso de velocidad, o conducir en sentido contrario o bajo los efectos del alcohol. Esto es suspenso inmediato. Las faltas deficientes se corresponden con un comportamiento o incumplimiento de las normas que obstaculice, impida o dificulte notablemente la circulación de otros usuarios, como por ejemplo no guardar la distancia de seguridad, con dos faltas deficientes también es suspenso. Por último están las faltas leves, que es todo comportamiento o incumplimiento de normas reglamentarias cuando no constituya falta eliminatoria o deficiente, así como el manejo incorrecto de los mandos del vehículo, como por ejemplo llevar el coche en una marcha incorrecta o no utilizar el intermitente. Con una falta deficiente y cinco leves acarrea el No Apto, al igual que si se acumulan diez faltas leves. El examen se lleva a cabo por vías urbanas e interurbanas.