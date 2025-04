Obtener el permiso de conducir a los 17 años

Comenta Compartir

La Unión Europea permitirá a los jóvenes con 17 años sacarse el carnet de conducir siempre que circulen acompañados de un adulto. Esta iniciativa que tiene el respaldo del Parlamento Europeo no será de implantación con carácter obligatorio, y cada país miembro podrá aplicarla o no. En el caso de España los responsable de la Dirección General de Tráfico no están muy por la labor, y lo máximo que aceptan es que un conductor con 17 años pueda obtener el permiso teórico y realizar un mínimo de prácticas para que una vez cumplidos los 18 años se pueda presentar al examen. En la actualidad un adolescente de 15 años puede sacarse la licencia AM que después de aprobar un examen teórico y, en algunos casos una prueba práctica, le permite conducir ciclomotores de hasta 50 CC y cuadriciclos ligeros que no superen los 45 kms/h. de velocidad máxima. Estos cuadriciclos ligeros, que se usan para desplazamientos urbanos y no está permitida su circulación por autopistas y autovías, son en muchos casos muy similares en seguridad y tecnología a un coche del segmento A, incluso también son similares en precio. Es una alternativa de movilidad para iniciarse desde muy joven en la movilidad urbana, ir adquiriendo práctica y una cumplidos los 18 años tener un rápido acceso a un vehículo convencional.