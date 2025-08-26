Mercedes-Benz: PHEV Mercedes-Benz lleva 5 años desarrollando vehículos híbridos enchufables, una mecánica que ha introducido en su gama de producto que se inició con el Clase A 350 e

El SUV GLC es el modelo más vendido de la marca y está disponible en versión híbrida enchufable, gasolina y diésel.

Juan Carlos Grande Oviedo Martes, 26 de agosto 2025, 21:36 Comenta Compartir

Mercedes-Benz sigue ofreciendo a sus clientes la gama más amplia de vehículos de alta gama y con la mayor oferta en cuanto a diversas tecnologías. Su compromiso con la electrificación y un futuro libre de emisiones es rotundo, y su visión pasa por hacer una adaptación progresiva adaptando su tecnología a la demanda de cada mercado y cada cliente.

En este marco estratégico, la tecnología PHEV (Plug-in-Hybrid), o híbrido enchufable más popularmente conocida, sigue representando una opción con muchas ventajas en el panorama actual.

Su gama incluye, además, como único fabricante en el sector, mecánicas tanto gasolina como diésel, con motores de última generación.

En el año 2020 la marca lanzaba al mercado el Clase A 250 e, con un motor de cuatro cilindros y una batería de 15,6Kw/h anunciaba una autonomía cercana a los 70 kms. (según NEDC como normativa vigente).

1 /

Aunque la marca ya tenía en su oferta otros vehículos con tecnología PHEV, en su gama Clase S o GLE por ejemplo, este modelo compacto marcaba un hito sin precedentes en su segmento.

El módulo híbrido que impulsaba al Clase A era extremadamente compacto: el motor eléctrico estaba integrado en la transmisión de doble embrague de ocho velocidades. Por primera vez en un vehículo Mercedes-Benz, el motor de combustión era arrancado exclusivamente por el motor eléctrico (los híbridos compactos no tienen un motor de arranque por separado). El motor eléctrico podía alcanzar los 75 kW. En conjunto con el motor de cuatro cilindros de 1,33 litros, se generaba una potencia del sistema de 160 kW (218 CV) y un par de 450 Nm. En cuanto a sus prestaciones también suponían un hito, ya que aceleraba de 0-100 km/h en tan sólo 6,6 segundos, con una velocidad máxima de 235 km/h.

Gracias al pionero Clase A, Mercedes-Benz fue incorporando de una manera eficaz la más completa gama en vehículos PHEV: incluyendo los compactos Clase A y CLA, y progresivamente los SUV GLA y GLC. Le acompañaron también las berlinas Clase C y Clase E, tanto en versión Sedán como en Estate. Actualmente la evolución y presencia de esta tecnología en la marca se ha desarrollado de manera profunda.

Sus modelos de Mercedes-AMG de altas prestaciones han incorporado esta tecnología para conseguir mayor rendimiento a la vez que mejorar la eficiencia, los consumos y las emisiones.

Ejemplos destacados como el C 63 S E PERFORMANCE con un motor de cuatro cilindros acompañado de un motor eléctrico que ofrecen una potencia conjunta de 680 CV y un par de 1.020 Nm son el mejor ejemplo de la capacidad de desarrollo de la marca en este apartado.

Además, Mercedes-Benz es el único fabricante que ofrece modelos PHEV en combinación con motores diésel, combinación que aporta una eficiencia aún más destacable que en los motores de gasolina y aporta niveles de autonomía sin precedentes.