Este Alfa Romeo es toda una rareza muy buscada por los coleccionistas

Oficialmente, el proyecto presentado a las Fuerzas Armadas Italianas se llamaba Alfa Romeo 1900 AR51, pero ha pasado a la historia con un sobrenombre, «Matta», es decir, «Loca». Esta auténtica leyenda sobre ruedas es uno de los proyectos más audaces y fascinantes en la historia de la marca italiana, en el que salió de su zona de confort para crear un todoterreno de uso militar, capaz de transitar por caminos de cabras y equipado con los últimos avances técnicos desarrollados por el «Biscione» para sus berlinas deportivas… y sus bólidos de competición.

El germen de este vehículo excepcional está en un pliego de condiciones presentado por el Ejército Italiano. Con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial muy reciente, buscaba un vehículo de reconocimiento polivalente y ligero, la «autovettura da ricognizione» de la que surgen las siglas AR. En aquella época, ya existían alternativas estadounidenses y británicas, pero se buscaba favorecer la industria y el producto nacionales.

Ampliar Alfa Romeo 1900 M «Matta» P.F.

En muy pocos meses de plazo, el ingeniero Giuseppe Busso tuvo que ponerse manos a la obra para desarrollar este proyecto. Lejos de buscar soluciones fáciles y espartanas como en gran parte de los todoterrenos de la época, recurrió a lo mejor que se podía encontrar en el almacén de componentes de la marca.

Bajo su capó, el «Matta» alberga un motor derivado de las berlinas deportivas Alfa Romeo 1900, lo que le otorga un rendimiento excepcional tanto en terrenos difíciles como en carreteras. Con 1.9 litros y 4 cilindros, era una mecánica pensada para alcanzar las máximas prestaciones gracias a avances como el árbol de levas en cabeza, culata de aluminio y cárter seco. Algo inaudito para un todoterreno de los 50. El motor se modificó para su nuevo uso, pasando de 80 CV a 65 CV con una compresión baja, para ahorrar combustible. Más allá del motor, para las suspensiones se eligieron los amortiguadores Houdaille que Alfa Romeo ya estaba dando buen uso en sus automóviles de Formula 1.

Ampliar Alfa Romeo 1900 M «Matta» P.F.

Como en los míticos deportivos de la época, el Alfa Romeo 1900 M «Matta» ofrecía propulsión trasera de serie, con la tracción total seleccionable si aparecían terrenos difíciles. Su caja de transferencia reductora ofrecía una capacidad de ascenso impresionante. De hecho, este automóvil salió airoso de una prueba en las empinadas escaleras de la Basílica de Asís, además de vencer en la Mille Miglia de 1952, en la categoría de vehículos militares.

El diseño del Alfa Romeo 1900 M «Matta» refleja su doble propósito: robusto y funcional para las misiones militares, pero con un toque de elegancia y deportividad que caracteriza a la marca. Su capacidad para enfrentar los desafíos más extremos, junto con su herencia deportiva, lo convierte en un vehículo único en la historia de Alfa Romeo.