Más de tres millones de coches hackeados entre 2019 y julio de 2020

Cómo protegernos

La primera norma de la protección es conocer qué tecnología tiene nuestro vehículo y cómo funciona esa tecnología. Muchas veces, los manuales de usuario que elaboran las marcas incluyen consejos de uso sobre los sistemas que incorporan los vehículos. Saber que son, cómo funcionan y para qué sirven es un primer paso hacia la ciberseguridad.

El segundo consejo que ofrecen desde Eurocybcar es que tengamos cuidado con los documentos -ya sean digitales o físicos- que firmamos y leamos bien las claúsulas del uso de nuestros datos… A veces, lo que firmarmos es la cesión de todos nuestros datos para mejorar un producto, sin saber exactamente para que van a ser utilizados nuestros datos privados.

En lo que a la protección de nuestra llave con sistema keyless , existen procedimientos que podemos aplicar en nuestro día a día, como comprobar que efectivamente al pulsar el botón las puertas se cierran o se abren -que no lo hicieran podría significar que alguien está inhibiendo la señal para robarnos el coche- o que las llave solamente está emitiendo una señal cuando vamos a hacer uso del coche -muchas de las llaves están constantemente emitiendo una señal que puede ser «robada» para acceder al vehículo-.

En cuanto al móvil, una norma cibersegura es conectarlo al coche sólo cuando lo necesitemos , mientras que, respecto a la Wifi, un paso hacia la ciberseguridad será cambiar el código de acceso cada cierto tiempo y compartirlo solamente con personas de nuestra confianza -lo mismo que deberíamos hacer con la WiFi que tenemos en casa-.

A veces, la ciberseguridad no es cuestión de dinero , si no de hábitos de conducta… y pongo un último ejemplo muy sencillo: cuando vamos a vender nuestro coche, ya sea a un concesionario o a un particular, tenemos que ser conscientes de que en su interior lleva información sobre nosotros. Por lo tanto, de la misma forma que revisamos y vaciamos la guantera, tenemos que devolver a la configuración de fábrica todos los sistemas que puedan haber almacenado información nuestra, como la agenda, los emails, nuestros desplazamientos… Seguro que todo eso ya lo hacemos con nuestros móviles, así que solamente es aplicar el mismo razonamiento.