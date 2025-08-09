El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manuel Sánchez Orois en una imagen cedida por la familia. E. C.

Fallece a los 86 años Manuel Sánchez Orois, fundador del Hotel La Polar de Gijón

Se jubiló como autónomo y abrió en 2003 con su mujer Adela y su hijo Óscar un negocio del que era el responsable de mantenimiento

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:01

La hotelería gijonesa está de luto por el fallecimiento a los 86 años de Manuel Sánchez Orois, fundador del Hotel La Polar.

Nacido en Villantime Arzúa, en La Coruña, recaló de adolescente en Gijón, ciudad en la que conoció y se casó con su mujer, la aragonesa Adela Vincelle, que estuvo 31 años al frente de la recepción del desaparecido Hotel León en la avenida de la Costa. Trabajó la mayor parte de su vida como autónomo montando cocinas. Una vez jubilado , y tras la venta de unos apartamentos que tenía la familia, él, su mujer y el hijo de ambos, Óscar, abrieron en 2003 el Hotel La Polar que ocupa desde entonces la primera planta entera y los bajos de un edificio de Poniente. Sus 24 habitaciones de dos estrellas están en el número 20 de la avenida de José Manuel Palacio.

Adela Vincelle, viuda de Manuel, destaca de su difunto marido que «fue toda su vida un gran trabajador y se ocupaba del mantenimiento del hotel, porque era un manitas». El hijo de ambos reside actualmente en Fuerteventura, en Canarias, donde tiene un catamarán.

La celebración de la Palabra de cuerpo presente tendrá lugar el lunes 11, a las 17 horas, en la capilla del Tanatorio de Cabueñes. Sus restos mortales serán incinerados posteriormente en el mismo tanatorio gijonés.

