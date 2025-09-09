El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El párroco José Ramón García García. LVA

Fallece José Ramón García, que fue párroco de Villalegre, en Avilés

El vicario general Adolfo Mariño presidirá su funeral el jueves en la parroquia de San Bartolomé de Valdepares

R. D.

Avilés

Martes, 9 de septiembre 2025, 22:35

El sacerdote José Ramón García García, muy vinculado al Arciprestazgo de Avilés, falleció este martes a los 86 años. Se le despedirá el jueves a las cinco de la tarde en un funeral en su localidad natal, San Bartolomé de Valdepares (El Franco), presidido por el vicario general Adolfo Mariño.

Ordenado presbítero en 1964, su primera encomienda pastoral fue la de coadjutor de San Pablo de La Luz de 1964 a 1968. Ese año se trasladó a San Luis de La Nueva, en Langreo, como regente. A los dos años regresó a Avilés como capellán del Apostolado del Mar y ya no volvió a dejar el arciprestazgo. Como capellán estuvo de 1970 a 1979 y también fue miembro de la Comisión Económica Diocesana, 1976 a 1978.

En 1979 fue nombrado ecónomo de Nuestra Señora del Carmen de San Juan de Nieva, hasta 1990, su encomienda más extensa.

Después, fue párroco del Sagrado Corazón de Villalegre de 1990 a 1994 y, desde este año hasta 2020, asumió el cargo de capellán del Hospital Universitario San Agustín para prestar ayuda espiritual a quienes están pasando por alguno de los momentos más complicados de su vida.

Fue, con 81 años, su última actividad pastoral.

