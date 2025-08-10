El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El homenaje que los vecinos rindieron a Julio Aguado en febrero del año pasado

Fallece Julio Aguado, el popular presidente de comunidad de la calle Fernando Morán de Avilés

El avilesino ha fallecido hoy a los 57 años de edad

LVA

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:34

La calle Fernando Morán de Avilés ha perdido hoy a uno de sus vecinos más populares, Julio Aguado, que ha fallecido a los 57 años de edad. Habia sido el primer presidente de la comunidad de vecinos del número 20 y con sus iniciativas y su alegría hizo de su edificio un pequeño pueblo muy bien avenido, hasta el punto de que los vecinos se lo quisieron agradecer organizando el año pasado una gran fiesta de homenaje en el Santa Cecilia.

Julio Aguado no solo fue presidente de la comundiad durante varios años, sino que puso en marcha algunas costumbres en el inmueble como la de decorar el portal en Navidad y hacer un brindis comunitario por esas fechas.

Guardia civil retirado y exconserje del Museo de Historia Urbana de Avilés, hoy la comunidad lo despide con dolor y con la certeza de que le va a echar mucho de menos.

